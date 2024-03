Chupa-chupas com sabor poderão ajudar a detetar o cancro da boca

O diagnóstico do cancro da boca envolve frequentemente procedimentos invasivos e desconfortáveis, como biópsias e inserção de um tubo flexível com uma câmara no nariz ou na boca. No entanto, cientistas da Universidade de Birmingham estão a preparar o caminho para uma abordagem mais amigável para o paciente - chupa-chupas com sabor.

Chupa-chupas com sabor podem potencialmente detetar o cancro da boca

Esta investigação inovadora obteve um apoio significativo, com o Cancer Research UK e o Engineering and Physical Sciences Research Council a fornecerem um financiamento de 350.000 libras (400.000 euros, aproximadamente).

No centro desta descoberta está um material notável conhecido como hidrogel inteligente. O chupa-chupa é feito com este hidrogel e, quando o doente o chupa, o hidrogel atua como uma rede de pesca em miniatura. Captura proteínas na saliva e algumas dessas proteínas podem funcionar como biomarcadores - indicadores de potencial cancro.

Mais tarde, os cientistas podem analisar as proteínas capturadas em laboratório para procurar estes sinais reveladores.

Novo método poderá transformar a experiência dos doentes

O Dr. Ruchi Gupta, professor associado de biossensores na Universidade de Birmingham, expressa o entusiasmo da equipa:

Os hidrogéis inteligentes têm um potencial muito interessante para o diagnóstico do cancro da boca... Esperamos ser os primeiros a fabricar um dispositivo que seja muito mais simpático para o diagnóstico do cancro da boca para os doentes e mais fácil de utilizar pelos médicos de clínica geral.

Este novo método oferece uma alternativa não invasiva aos procedimentos tradicionais. Além disso, poderá simplificar o processo de diagnóstico, permitindo potencialmente a realização de testes em contextos de cuidados primários, como os consultórios dos médicos de clínica geral.

Isto conduziria a diagnósticos mais precoces e diminuiria a dependência de endoscopistas, cujas competências especializadas são frequentemente muito procuradas.

O Cancer Research UK refere a história de Faye Bishop, uma sobrevivente do cancro da língua, que conhece em primeira mão a ansiedade que uma biopsia pode causar. Diagnosticada em 2013, foi submetida a uma extensa cirurgia, quimioterapia e radioterapia, perdendo temporariamente a capacidade de comer e falar.

O medo de saber que podia ter cancro tornava tudo muito pior.

Recorda. O percurso de Faye realça a importância do diagnóstico precoce. É por isso que ela está entusiasmada com uma nova ferramenta de diagnóstico "chupa-chupa":

Acho que é brilhante porque vai ser muito menos assustador para as pessoas. Se esta nova ferramenta se tornar uma realidade, ajudará as pessoas a sentirem-se mais à vontade. Qualquer coisa que incentive a realização de testes precoces para detetar o cancro da boca é absolutamente inestimável.

Apesar dos desafios, a determinação de Faye e o apoio dos seus pais ajudaram-na a recuperar a fala e a capacidade de comer.

Esta tecnologia de hidrogel tem o potencial de revolucionar a deteção do cancro. A sua conceção adaptável significa que pode ser utilizada para identificar vários tipos de cancro, desde que exista um biomarcador proteico. Os desenvolvimentos futuros poderão alargar a sua utilização a volumes de amostras maiores e mesmo a diferentes tipos de amostras, como a urina.

