Formiga-de-fogo chega à Europa! Especialistas querem exterminá-la “custe o que custar”

88 ninhos perto da cidade italiana de Siracusa acabam de pôr metade da Europa em alerta: a formiga-de-fogo vermelha, uma das espécies mais invasivas do mundo, já está no continente e parece ser apenas uma questão de tempo até se espalhar para Portugal.

Originária da América do Sul e famosa pela sua picada dolorosa, a formiga-de-fogo vermelha é "uma ameaça à ordem mundial". Não só porque tem um enorme impacto nos ecossistemas locais, na agricultura e na saúde humana, mas também porque:

As experiências [de controlo] realizadas nos EUA e na Austrália não impediram a sua propagação

Salientou Joaquin L. Reyes-López, Professor de Ecologia da Universidade de Córdoba.

Esta é uma péssima notícia ecológica, económica e sanitária. O artigo da Current Biology fornece "dados claros e convincentes, apoiados por material audiovisual", segundo os quais a formiga se tornou forte em cinco hectares nos arredores de Siracusa. Trata-se de uma péssima notícia, tendo em conta a facilidade com que se desloca por toda a UE e que, nos Estados Unidos, se calcula que perca cerca de 6 mil milhões de euros por ano devido ao seu impacto ambiental.

tem um ferrão muito forte, que pode provocar reações alérgicas importantes nas pessoas e até levar à morte.

Explica Elena Angulo, investigadora da Estação Biológica de Doñana. Não se trata de uma anedota, é problema muito sério.

O quanto a formiga-de-fogo nos afeta realmente?

Um facto importante é que, ao contrário da grande maioria das formigas europeias, as formigas-de-fogo vermelhas têm um ferrão no abdómen, e picam. No entanto, não é esse o problema. O problema é que, ao contrário de outras espécies, esta gosta de se instalar perto da atividade humana. São difíceis de erradicar, são extremamente incómodas e, ainda por cima, estão muito perto de nós.

O mesmo trabalho afirma que as formigas-de-fogo vermelhas podem estabelecer-se em 7% do território europeu sem qualquer problema. Estes 7% incluem metade das zonas urbanas do continente. No entanto, dá especial ênfase às cidades costeiras mediterrânicas como sendo as que correm maior risco. Se os modelos climáticos estiverem corretos, a situação irá agravar-se cada vez mais.

Exterminá-las "custe o que custar"

Nos países que receiam a sua chegada, como o Japão ou outros países do Pacífico, são gastos milhões de euros na sua prevenção. Por isso, é prioritário para a Itália (e para a Europa) levar a cabo uma erradicação precoce da espécie na zona de Siracusa, custe o que custar; porque, se for bem sucedida, poupará ao país graves problemas sanitários e económicos.

Salientou Angulo.

