Tecido de cérebro humano congelado foi ressuscitado com sucesso pela primeira vez

Esta pode ser a descoberta que poderá mudar a existência da vida humana nos próximos séculos. Os cientistas descobriram finalmente uma forma de descongelar tecido cerebral humano congelado sem o danificar. Num desenvolvimento inovador, os investigadores descobriram uma nova técnica que permite que o cérebro humano seja congelado e descongelado, mantendo a sua função normal.

Cérebro congelado e ressuscitado será um passo para a vida eterna?

Esta descoberta, conseguida por uma equipa liderada por Zhicheng Shao, da Universidade de Fudan, em Xangai, na China, poderá revolucionar o estudo das doenças neurológicas. Os investigadores detalharam as suas descobertas na revista Cell Reports Methods.

A equipa afirma ter cultivado amostras cerebrais auto-organizadas, conhecidas como organóides, a partir de células estaminais embrionárias humanas durante três semanas, permitindo o desenvolvimento de neurónios e células estaminais neuronais.

De seguida, testaram vários compostos químicos para determinar quais as combinações que poderiam ajudar a manter vivo o tecido cerebral humano congelado e permitir o crescimento após a descongelação.

A combinação mais bem sucedida consistiu em metilcelulose, etilenoglicol, DMSO e Y27632. Os investigadores chamam-lhe MEDY e suspeitam que, de alguma forma, interfere com uma via que, de outro modo, iniciaria a morte celular, permitindo que o tecido congele e seja descongelado sem incidentes.

Descoberta da MEDY para travar a morte cerebral

Para testar a eficácia do MEDY, a equipa realizou uma série de experiências com organoides cerebrais de diferentes idades, desde 28 a mais de 100 dias. Verificaram que os organoides descongelados se assemelhavam muito ao aspeto, crescimento e função dos seus homólogos não congelados, mesmo depois de terem estado congelados no MEDY durante 18 meses.

Foram observados resultados semelhantes em tecidos cerebrais humanos congelados, representando diferentes regiões do cérebro.

Os investigadores aplicaram também a sua técnica a cubos de três milímetros de tecido cerebral de uma menina de 9 meses com epilepsia. O tecido manteve a sua estrutura anterior à congelação e permaneceu ativo numa cultura de laboratório durante pelo menos duas semanas após ter sido descongelado.

De acordo com investigadores da Universidade de Surrey e da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, este avanço na congelação de tecido cerebral humano poderá conduzir a melhores investigações do desenvolvimento do cérebro em laboratório para fins de investigação no domínio da saúde.

Embora seja necessária mais investigação e a utilização de tecidos maiores, há quem sugira que este trabalho poderá eventualmente levar à congelação de cérebros inteiros.

Alguns cientistas prevêem um futuro em que os doentes com doenças terminais ou os astronautas que viajam para sistemas estelares distantes possam ser criopreservados, representando o MEDY “um pequeno passo” em direção a esse objetivo.