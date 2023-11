Com as vendas de carros elétricos a crescer, as baterias assumem um papel muito essencial neste mercado. As marcas apostam quase sempre em fornecedores externos e evitam ter de produzir as suas propostas. Dados recentes vieram mostrar qual é o campeão de vendas de baterias para carros elétricos? A marca surpreenderá!

Quem vende mais baterias para os carros elétricos?

No primeiro semestre do ano, a CATL ainda era o grande dominador em termos de quota no mercado de baterias EV. A capacidade global das baterias de carros elétricos vendida nos primeiros seis meses de 2023 cresceu 54% em comparação com o período homólogo, atingindo agora mais de 300 GWh, segundo dados recentes.

Durante esse mesmo período, as vendas globais de carros elétricos também registaram um crescimento anual de 43%. As regiões que lideraram as instalações de baterias de carros elétricos foram a China, os EUA e a Europa.

A quota de mercado da CATL foi de 34%, seguida pela BYD com 16%, a LG com 14%, a Panasonic com 8%, a SK Innovation e a Samsung SDI com 5% cada. CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda e Farasis são todos fabricantes chineses de baterias EV e, em conjunto, representam dois terços do mercado, enquanto os players sul-coreanos combinados (LG, Samsung, SK) têm cerca de 25% entre si.

Se tem um Tesla então conhece bem a CATL

Olhando aos fabricantes de carros elétricos consumiram a maior capacidade de baterias vendida no primeiro semestre do ano, os três primeiros são a Tesla, BYD e Volkswagen, por ordem. Em conjunto, são responsáveis por quase 45% da capacidade total das baterias vendidas neste período, com a Tesla a ficar com 21%, a BYD com 16% e a Volkswagen com 8%.

O aumento das vendas do Model 3 e do Model Y da Tesla desempenhou um papel importante no impulso do crescimento da CATL e da LG. A SK Innovation foi impulsionada pelo uso das suas baterias nos carros elétricos da Hyundai, Kia e Ford, enquanto Rivian e a BMW dependem principalmente da Samsung.

Espera-se que a procura global por baterias para carros elétricos atinja os 4TWh em 2030. Há ainda a ideia de que vários novos fornecedores de baterias, como ACC, Verkor, Northvolt e E4V, garantirão uma presença substancial na cadeia de fornecimento de baterias nos próximos anos. A Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes e Stellantis também trabalham para ter as suas propostas.