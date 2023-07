Tesla quer fábrica na Índia para a produção de um novo carro de 24.000 dólares

A Tesla é uma marca que dispensa apresentações e continua a surpreender com novidades e inovações no ramo automóvel. Como tal, as mais recentes notícias indicam que a empresa de Elon Musk estará em conversações com a Índia para a construção de uma fábrica que produzirá um novo carro no valor de 24.000 dólares.

Tesla prepara carro de 24.000 dólares e quer produzi-lo na Índia

De acordo com as recentes notícias avançadas pela Reuters, alguns representantes da Tesla vão reunir com o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, ainda neste mês de julho para a discussão de planos de construção de uma fábrica destinada à produção daquilo que a empresa de Musk diz ser um carro totalmente novo de 2 milhões de rupias, cerca de 24.000 dólares. As informações foram reveladas à agência por uma pessoa com conhecimento direto sobre o assunto, mas que pediu anonimato uma vez que este é um assunto ainda confidencial.

Segundo o que foi revelado, a intenção da marca de elétricos é ter uma fábrica no país asiático que fabrique veículos elétricos de baixo custo destinados ao mercado local e também para exportação. E este, tal como acrescenta a empresa, será um novo veículo. Esta será então a primeira grande reunião de Elon Musk com o governo indiano depois de em junho o executivo ter informado o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, de que tencionava realizar um investimento significativo no país.

A fonte acrescentou que os representantes da Tesla descreveram que a possível fábrica indiana seria 25% mais barata do que a sua atual oferta de preço mais baixa, o Model 3, vendido por cerca de 32.200 dólares na China. E já no início deste mês o jornal local The Times of India havia mencionado o valor de 24.000 dólares para o novo carro.

Até ao momento, a Tesla ainda não havia respondido aos pedidos de comentários sobre este assunto, assim como o Ministério do Comércio indiano.

Mas este poderá ser um negócio promissor, uma vez que, atualmente, os EVs representam menos de 2% do total de vendas de carros na Índia.