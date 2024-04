Exoquad: veículo todo-o-terreno para pessoas em cadeira de rodas desfrutarem de aventuras

A tecnologia tem uma grande característica: tentacularidade. Isto é, chega a todos e diferenciadamente. E foi a pensar nas pessoas que têm dificuldades de mobilidade, que uma empresa criou o veículo Exoquad. Este quadriciclo elétrico é um todo-o-terreno que permite levar os seus ocupantes para as aventuras na natureza.

O mundo da aventura ao ar livre tornou-se mais acessível graças ao Exoquad, um ATV concebido especificamente para permitir que os utilizadores de cadeiras de rodas explorem os terrenos mais difíceis de forma independente.

Este veículo inovador, criado pela empresa norueguesa Exotek, liderada pelos entusiastas de atividades ao ar livre Mattias Storvestre e Sigurd Groven, representa um avanço significativo na mobilidade adaptativa.

Não há limites para a criatividade

Mattias Storvestre, mecânico de voo e designer CAD, iniciou este projeto à procura de uma solução de mobilidade que permitisse à sua mulher, que enfrenta dificuldades físicas, acompanhá-lo nas suas excursões ao ar livre. Por outro lado, Sigurd Groven, fisioterapeuta e aventureiro, sofreu uma lesão medular T1 completa enquanto andava de bicicleta de montanha, o que o levou a procurar alternativas que satisfizessem o seu desejo de explorar a natureza.

O Exoquad está disponível em configurações de tração às duas e às quatro rodas, com a versão de tração às quatro rodas a pesar aproximadamente 90 kg. O seu design inclui um quadro tubular em alumínio 6061 com uma barra de proteção, pneus Kenda de 20 x 4 polegadas, travões de disco hidráulicos Tektro Twin+ e amortecedores coilover ajustáveis DNM à frente e atrás, oferecendo um curso de suspensão de 170 a 200 mm.

Quando se fala em veículos elétricos, a oferta é bem abrangente

A versão 2WD do Exoquad é alimentada por dois motores de cubo traseiros de 3,5 kW que geram 190 Nm de binário cada, enquanto a versão 4WD adiciona motores de cubo de 600W às rodas dianteiras. Todos os motores são alimentados por uma bateria de lítio amovível de 48V/2,1 kWh.

Os utilizadores do modelo 4WD podem optar por um modo 2WD para conservar energia em terrenos planos, atingindo velocidades até 6 km/h em 4WD e 15 km/h em 2WD.

Uma carga completa da bateria, que demora cerca de 7 horas, proporciona entre quatro e seis horas de autonomia em modo misto.

Para aqueles que procuram a emoção da descida de montanha sem a assistência de motores, a Exotek oferece o Exogravity. Este veículo partilha várias especificações com o Exoquad, mas difere pelo facto de não incluir motor nem bateria.

Equipado com pneus Maxxis 24 x 2,3 polegadas para descidas e com um peso de 49 kg, o Exogravity apresenta-se como uma opção versátil que também pode ser utilizada para trenós puxados por cães, opção muito focada no país de origem deste projeto.

Esta moto-quatro não só abre um novo mundo de possibilidades para os aventureiros com dificuldades de mobilidade, como também abre um precedente para a inovação e acessibilidade no domínio da exploração ao ar livre.