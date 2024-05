Todas as qualidades de um híbrido e de um elétrico

O desempenho de um automóvel 100% elétrico para uso diário

O Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv está equipado com uma poderosa bateria recarregável de 22 kWh que funciona a 400 V. Quando totalmente carregada, oferece uma autonomia de até 100 km (ciclo WLTP), em modo 100% elétrico. Uma autonomia que incentiva a recarga regular numa tomada.

Se o nível de carga da bateria o permitir, a condução 100% elétrica é ativada, por defeito, nos modos Confort e Eco e mantida de acordo com as exigências do condutor. Também pode ser "forçada", selecionando o modo "Electric", através do botão EV MODE, junto ao apoio de braços central. Esta escolha de energia mantém-se para necessidades de potência até aos 160 cv e a uma velocidade máxima de até 135 km/h.

Este botão EV MODE permite, através de um menu, ativar um dos três seguintes modos:

Híbrido (ativado por defeito)

Elétrico, ativação da condução "forçada" em modo 100% elétrico

E-save, utiliza o motor de combustão interna, desde o arranque, para carregar a bateria até 25%,, para prever a chegada a uma zona urbana, por exemplo

No quotidiano, o Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv funciona como um automóvel 100% elétrico e proporciona o mesmo tipo de sensações de condução, nomeadamente em termos de silêncio e de aceleração. Ao volante, este prazer é reforçado por uma travagem regenerativa regulável, através de patilhas no volante.

Até 1.000 km de autonomia

Graças à gestão otimizada da energia entre os diferentes motores, o consumo normalizado no ciclo WLTP* é de 0,7 litros/100 km (15 g de CO 2 /km) com a bateria cheia, e de 5,8 litros/100 km (132 g de CO 2 /km) com a bateria vazia. Esta eficiência coloca o Rafale E-Tech 4x4 300 cv no topo do mercado dos SUV de alto desempenho do segmento D.

Todo o engenho e a eficiência da tecnologia E-Tech permite as seguintes autonomias:

- Até 100 km, em modo 100% elétrico

- Até 1.000 km, com um depósito de gasolina cheio (depósito de 55 litros) e a bateria carregada.

Tração inteligente para uma maior segurança e dinamismo

Com o novo motor elétrico situado no eixo traseiro, o Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv dispõe de um sistema de tração às 4 rodas que está permanentemente ativo.

A tração por cada eixo é gerida, automaticamente, pelo sistema E-Tech, em função das condições de condução e do modo de condução selecionado, através das configurações MULTI-SENSE.

A distribuição do binário pode variar, instantaneamente, entre 100% nas rodas dianteiras (tração dianteira) e 100% nas rodas traseiras (tração traseira). Regra geral, a tração dianteira é preferível até aos 70 km/h e a tração traseira acima disso.

Condução híbrida preditiva

Esta função maximiza a utilização da energia elétrica durante a viagem. Os dados do mapa conectado, como a topografia da estrada nos próximos sete quilómetros (ou o percurso mais provável se não for registado um destino), fornecem informações antecipadas ao sistema de gestão da bateria para que a energia do motor elétrico seja utilizada sempre que possível.

Um relatório de condução está disponível, sob a forma de um histograma, que detalha o consumo e a distância percorrida em modo 100% elétrico.