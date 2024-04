Já há datas para as matrículas escolares para o ano letivo 2024/2025

O calendário das matrículas escolares para o ano letivo 2024/2025 já foi divulgado pelo Ministério da Educação. A primeira fase começa já a 15 de abril.

É já na próxima segunda-feira que começa a primeira fase para as matrículas do ensino pré-escolar e 1.º ano do ensino básico. As datas para as matrículas escolares no ano letivo 2024/2025 são as seguintes:

pré-escolar e 1.º ano do ensino básico: 15 de abril até 15 de maio

2.º, 3.º, 4.º, 5.º anos do ensino básico: 6 de julho a 12 de julho

6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade: 22 de junho até 2 de julho

10.º e 12.º anos de escolaridade: 15 de julho a 20 de julho.

A renovação automática aplica-se aos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade quando:

não há transferência de escola

não é alterado o encarregado de educação

não é alterado o curso

não há necessidade de escolher disciplinas.

Por agora o site das matrículas está em Manutenção. No entanto, assim que estiver disponível, podem fazer as incrições aqui.