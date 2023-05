NASA: Foi possível comunicar a 200 Gbps entre o espaço e a Terra

Nos últimos anos têm aumentado as missões ao espaço. Além dos sistemas de transporte, também se evoluem as comunicações com o objetivo de transferir a maior quantidade de dados no menor tempo. A NASA conseguiu recentemente transferir dados entre o espaço e a Terra a 200 Gbps.

Sistema TBIRD da NASA é do tamanho de uma pequena caixa...

O "satélite dourado" TBIRD da NASA, do tamanho de uma pequena caixa, consegui estabelecer um novo recorde ao nível da taxa de transferência de dados mais rápida já realizada no espaço. O TBIRD, que significa TeraByte InfraRed Delivery, conseguiu atingir uma velocidade de 200 gigabits por segundo (Gbps) a 28 de abril, segundo revela a própria NASA.

O sistema de comunicações de luz laser orbital conseguiu alcançar o dobro da taxa de transferência estabelecido por mesmo sistemas há menos de um ano.

Com esta ligação super rápida, o TBIRD consegue enviar vários terabytes de dados de teste para a Terra durante uma única passagem de seis minutos sobre uma estação terrestre. Um único terabyte é o equivalente a cerca de 500 horas de vídeo de alta definição.

Ainda nesta década irão existir mais missões tripuladas à Lua. Tudo está em desenvolvimento e já se estuda a criação de um fuso-horário único para a Lua para que se possa coordenar as suas missões. A comunicação entra a Lua e a Terra será essencial e já está a ser construída uma rede de comunicações via satélite para o efeito.

O sistema, chamado de Parsec, irá recorrer a uma constelação de pequenos satélites lunares para fornecer a ligação ininterrupta entre astronautas, os seus equipamentos e mesmo pessoas em casa. O sistema também será uma ajuda aos sistemas de navegação. A tecnologia deverá ajudar os exploradores a manter contato e auxiliar nas mudanças de curso da nave espacial, podendo mesmo vir a ser vital para aqueles em solo lunar. Os primeiros nos devem estar operacionais até 2025 - saber mais.