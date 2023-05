Energia em qualquer lugar? Conheça a nova power station móvel BLUETTI AC180

Acampamentos, caravanismo ou simples piqueniques, tal como trabalhos longe de uma fonte de energia ou até de uma UPS em casa, são atividades que poderão necessitar da ajuda extra de energia que uma power station poderá oferecer. Conheça a nova power station móvel BLUETTI AC180.

Com várias melhorias, como uma taxa de carregamento super rápida de 1440 W, potência CA contínua de 1800 W e potência de pico de até 2.700 W, o BLUETTI AC180 foi projetado para uma ampla variedade de cenários, incluindo apagões repentinos em casa, acampamentos e exploração ao ar livre.

Com o recurso de inversor bidirecional avançado e bateria menor, o novo AC180 é significativamente mais leve e mais portátil do que os modelos existentes como o AC200P e AC200MAX, dois dos modelos mais populares na loja BLUETTI que conquistaram um grande número de fiéis clientes.

É interessante comparar os diferentes modelos disponíveis.

Modelo AC180 AC200MAX AC200P Capacidade 1.152Wh 2.048Wh 2.000Wh Taxa de carregamento 1.800W 2.200W 2.000W Potência de pico 2.700W - - Célula de Bateria LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 Max. AC Input 1.440W (By Cable) 500W (by adapter) 400W (by adapter) Max. Solar Input 500W 900W 500W Tempo de transferência UPS ≤20ms - - Controlo inteligente via app √ √ - Preço base 1.199€ 2.199€ 1.799€ Garantia 5-Year 2+2 Years 2+2 Years

A AC180 foi projetada para fácil portabilidade, medindo apenas 340 mm x 247 mm x 317 mm e com um peso de 17 kg. Uma alça prática também foi construída para facilitar o transporte. Já o AC200P tem dimensões de 420 x 280 x 386,5mm e pesa 27,5kg, ocupando muito espaço durante o transporte.

Com o aproximar do verão, chega também a predisposição para se fazerem atividades ao ar livre. Acampamentos, caravanismo, caminhadas ou simples piqueniques são atividades que poderão necessitar da ajuda extra de energia que uma power station poderá oferecer.

A BLUETTI AC180 como fonte de energia móvel, com apenas uma única carga é capaz de cobrir os consumos ao longo de um dia inteiro. Basta carregá-lo antes de fazer as malas para assim garantir a energia que necessita. Graças à velocidade de carregamento altamente eficiente de até 1.440 W, a recarga de 0 a 80% leva apenas 45 minutos!

Como gerador solar, a AC180 funciona perfeitamente com uma ampla gama de painéis solares, como BLUETTI PV200 e PV350, tornando a energia solar sempre disponível quando e onde o sol brilhar. Permite uma entrada solar máxima de 500 W, portanto, a recarga completa com sol forte demora cerca de 2,8 a 3,3 horas.

A AC180 está equipada com um inversor de onda senoidal pura de 1.800 W para a maioria dos dispositivos essenciais em casa ou na natureza. Além disso, também vem com um modo Power Lifting para fornecer até 2.700 W de saída para funcionar sem esforço dispositivos de alta potência, como chaleiras, secadores de cabelo, micro-ondas, entre outros.

Com a função integrada de UPS, dificilmente notará quedas de energia, sem falar na perda de dados ou danos no hardware do computador.

A nova estação energética BLUETTI AC180 já foi lançada e está disponível por um preço especial de lançamento de 999€ (IVA incluído), tornado-a a opção mais económica entre os modelos com funções e especificações semelhantes. Este preço especial estará disponível até 31 de maio, subindo depois para 1099€ de 1 a 15 de junho.

Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu, com tempo de envio estimado no final de junho.

