Sistema de comunicação por satélite Terra-Lua já está a ser desenvolvido

Ainda nesta década irão existir missões tripuladas à Lua. Tudo está em desenvolvimento e já se estuda mesmo uma forma de criar um fuso-horário único para a Lua de forma a que todos os envolvidos possam coordenar as suas missões. A comunicação entra a Lua e a Terra será essencial e já está a ser construída uma rede de comunicações via satélite para o efeito.

As missões lunares exigem um sistema de comunicação robusto e a Lockheed Martin quer criar essa ligação. A empresa está a desenvolver um projeto dedicado à infraestrutura lunar com a Crescent Space, cujo primeiro objetivo passa por criar uma rede de satélites Lua-Terra.

O sistema, chamado de Parsec, irá recorrer a uma constelação de pequenos satélites lunares para fornecer a ligação ininterrupta entre astronautas, os seus equipamentos e mesmo pessoas em casa. O sistema também será uma ajuda à navegação.

Segundo o que é descrito, a tecnologia deve ajudar os exploradores a manter contato e auxiliar nas mudanças de curso da nave espacial, podendo mesmo vir a ser vital para aqueles em solo lunar. Os nós do Parsec criam um equivalente lunar ao GPS, dando aos astronautas suas posições exatas e direções de volta à base. Uma tripulação de rover pode saber como voltar para casa sem entrar numa cratera perigosa, por exemplo.

Os primeiros nós Parsec da Crescent devem estar operacionais até 2025, com a Lockheed Martin a fornecer os satélites. Segundo Joe Landon, CEO da Lockheed Martin (e ex-vice-presidente da Lockheed Martin Space), a Crescent está "bem posicionada" para apoiar os desembarques Artemis Moon da NASA e outras missões.

Este não é, no entanto, o primeiro projeto que quer levar as comunicações ao satélite natural da Terra para apoiar as futuras missões. Já há um ano, a Aquarian Space recebeu 650.000 dólares em financiamento inicial para trabalhar no desenvolvimento de uma ligação à Internet de banda larga que ligaria a Terra, a Lua, e talvez até Marte.