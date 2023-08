Marketing Digital: a alavanca essencial para o sucesso das empresas

Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi, partilha estratégias eficazes para impulsionar marcas desconhecidas no mercado.

A competição no mundo dos negócios nunca foi tão renhida. Empresas desconhecidas muitas vezes enfrentam grandes desafios para se destacarem e ganharem espaço no mercado. No entanto, o marketing digital tornou-se um poderoso aliado para todas as marcas, oferecendo uma infinidade de oportunidades para construir uma imagem sólida e alcançar o sucesso desejado.

O primeiro passo é criar uma forte presença online. O marketing digital permitiu que as empresas se conectassem diretamente com o seu público-alvo, independentemente do tamanho do orçamento ou da falta de presença física. Através de estratégias eficazes, essas empresas podem construir uma imagem relevante e atrair a atenção de potenciais clientes.

Uma das estratégias-chave é o marketing de conteúdo. Ao oferecer informações valiosas, relevantes e envolventes por meio de blogs, artigos e vídeos, as empresas podem-se posicionar como especialistas no seu setor e construir a confiança do público-alvo. Além disso, a produção de conteúdo de qualidade também impulsiona o SEO (Search Engine Optimization), aumentando a visibilidade da marca nos motores de pesquisa e direcionando tráfego qualificado para o seu site.

Para que o tráfego qualificado tenha potencial de se tornar um cliente, é importante utilizar landing pages, notificações web push, formulários e outras ferramentas capazes de captar dados dos visitantes. Em seguida, a empresa deve estabelecer o envio de comunicações regulares, via e-mail ou SMS, por exemplo, para nutrir o potencial cliente de informações, com objetivo de conversão e posterior fidelização. Nestes casos, é imprescindível utilizar uma plataforma de automação de marketing omnicanal, que reúna as principais funcionalidades, integre as estratégias e as execute de forma automatizada. A solução vai otimizar tempo no dia a dia, o que é essencial, principalmente para pequenas empresas com recursos humanos reduzidos.

Outra tática importante é a publicidade online direcionada. Ao utilizar plataformas de anúncios digitais, como o Google Ads e as redes sociais, as empresas podem segmentar a sua audiência com precisão, alcançando exatamente as pessoas que possuem interesse nos seus produtos ou serviços. Esta abordagem direcionada permite investir o orçamento de publicidade de forma mais eficiente, gerando resultados melhores e mais relevantes.

Em simultâneo, é essencial que as empresas utilizem ferramentas de análise de dados para avaliar o desempenho das suas estratégias de marketing digital. Assim, é possível identificar as ações que geram os melhores resultados, permitindo ajustes e otimizações constantes. Este procedimento ajuda as empresas a tomar decisões firmes e a aprimorar a sua estratégia ao longo do tempo.

Usar testes A/B é outra prática recomendada. Testar diferentes versões de anúncios, landing pages, assuntos de e-mail e call to action permite identificar quais elementos geram melhores resultados. Através destes testes, é possível otimizar as campanhas, aumentar a taxa de conversão e melhorar a eficácia das ações de marketing da marca.

No entanto, é importante ressaltar que o marketing digital não é uma solução rápida e mágica. É preciso dedicação, planeamento estratégico e consistência para construir uma marca sólida e estabelecer-se no mercado. As empresas devem estar dispostas a investir tempo e recursos, experimentar diferentes abordagens, estar atentas às novidades e tendências, e aprender com os resultados para alcançar o sucesso desejado. Participar em eventos, conferências e workshops da área pode trazer insights valiosos e manter a empresa atualizada sobre as melhores práticas. Atualmente, há uma vasta oferta de cursos gratuitos e em português para se aprofundar e se especializar sobre o assunto. Outra alternativa é contratar uma agência de marketing, responsável por traçar a estratégia em conjunto e executá-la.

Num mundo cada vez mais digital, o marketing tradicional por si só já não é suficiente para impulsionar o crescimento das empresas. A chave para o sucesso está em adaptar-se às mudanças e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo marketing digital. Com a estratégia certa, empresas desconhecidas podem atrair a atenção do público-alvo, conquistar a sua confiança, construir uma marca de sucesso e alcançar o resultado almejado.