Qual o serviço de streaming de música com o melhor plano familiar?

Quando o tema é serviços de streaming de música, além da qualidade do som, o objetivo é sempre poupar dinheiro. Mas com tanta oferta de funcionalidades especiais e conteúdos exclusivos, fica difícil escolher um serviço que agrade a toda a família. Portanto, ajudámo-lo a desvendar qual o melhor para a sua.

Economize dinheiro em música sem enlouquecer sua família

Pode poupar muito dinheiro tirando partido dos planos familiares oferecidos por serviços de streaming de música populares. O problema é que precisa de ter toda a sua família de acordo quanto ao serviço a utilizar. Portanto, eis uma análise ponto a ponto para que fiquem na mesma página.

Antes de avançarmos, deixamos listados todos os principais serviços de streaming de música e o preço dos respetivos planos familiares:

Spotify: 13,99 euros por mês (até seis utilizadores)

Apple Music: 11,99 euros por mês (até seis utilizadores)

Tidal: 10,49 euros por mês (até seis utilizadores)

Amazon Prime Music: grátis com o Prime (dois adultos, quatro crianças)

YouTube Music: 10,99 euros por mês (até seis utilizadores, +13 anos)

Deezer: 17,99 euros por mês (até seis utilizadores)

Note que a Amazon Prime Music é gratuito com uma subscrição Prime. A Prime Music é bastante limitada, mas é certamente uma opção. Pode partilhá-la com outro adulto e quatro crianças (ou adolescentes), configurando um Amazon Household. Os utilizadores de iPhone podem optar por uma subscrição Apple One, uma vez que inclui Apple Music, Apple TV+, armazenamento iCloud e Apple Arcade.

Mudar não é fácil...

Mudar para um novo serviço de música é uma dor de cabeça, especialmente se passou anos a selecionar listas de reprodução e a alimentar uma plataforma com as suas preferências musicais. Por isso, o melhor plano familiar de serviço de música é normalmente a aplicação que toda a gente já tem no telemóvel.

É claro que pode ter um agregado familiar com Apple Music e um colega de quarto com Tidal. Ou talvez a sua família esteja dividida entre o Spotify e o YouTube Music. Nestas situações, as suas opções são bastante simples: convencer toda a gente a aderir ao mesmo plano ou dizer aos que não aderiram que criem o seu próprio plano familiar.

A boa notícia é que não precisa de adicionar seis pessoas ao seu plano familiar para poupar dinheiro. Mesmo que sejam apenas duas ou três pessoas, pode poupar alguns trocos todos os meses.

Que plataforma de streaming de música tem os melhores recursos?

Todas as plataformas de música têm características especiais e conteúdos exclusivos. Estas vantagens podem, em algumas situações, ajudá-lo a decidir a que plano familiar de música aderir. Mas a sua família e os seus amigos podem não se importar com estas coisas, especialmente se preferirem ficar com uma determinada plataforma.

O Spotify é provavelmente o serviço de streaming de música com mais funcionalidades. Para além da sua extensa biblioteca de conteúdos, acolhe uma tonelada de podcasts (incluindo muitos exclusivos) e introduz regularmente novas funcionalidades, como o AI DJ. Também oferece controlos parentais para as contas das crianças e permite criar listas de reprodução com outros utilizadores.

O Spotify tem apenas duas grandes desvantagens: não possui streaming com qualidade de CD e alguns artistas (como Joni Mitchell) estão ausentes da plataforma devido às suas práticas comerciais.

A biblioteca da Apple Music rivaliza com a do Spotify, especialmente quando se tem em conta a aplicação Apple Music Classical. E, mais notavelmente, a Apple Music oferece áudio sem perdas e áudio espacial, e ganhará listas de reprodução colaborativas no final de 2023.

Já as famílias que estão envolvidas no ecossistema da Amazon irão apreciar a Amazon Music, que oferece áudio com qualidade de CD e se integra perfeitamente com a Alexa. Mas aqueles que passam a maior parte do tempo no YouTube podem preferir um plano familiar do YouTube Music, uma vez que funciona bem com o Google Assistant e inclui uma subscrição do YouTube Premium para cada um dos membros da sua família.

Quanto ao Tidal e ao Deezer, a sua principal caraterística é a qualidade de som sem perdas. Estas plataformas também oferecem uma seleção de podcasts e, como pagam aos artistas uma taxa muito mais elevada do que a concorrência, não precisa de se preocupar com a possibilidade de os artistas abandonarem a plataforma.

Seja qual for a sua escolha, as músicas soarão definitivamente melhor se souber que está a poupar uns trocos e a disponibilizar música a todos os membros da sua família, para que possam personalizar as suas listas de reprodução e a sua experiência de audição de acordo com os seus desejos.

