HUAWEI FreeBuds 6i: os melhores auriculares TWS por menos de 100 euros?

O mercado dos auriculares tem estado ao rubro com novas propostas, em todas as gamas de preços. A Huawei tem aproveitado este movimento cada vez mais interessante e mostrado as suas propostas, sempre de elevada qualidade. Agora, tem no mercado os novos HUAWEI FreeBuds 6i, um sério candidato aos melhores auriculares TWS por menos de 100 euros. Vamos conhecer esta proposta.

A linha FreeBuds não é uma novidade em Portugal. A Huawei assenta a sua proposta nesta sua imagem e tem revelado ao longo dos anos excelentes auriculares e auscultadores. Consegue abranger todas as linhas de preços e sempre com propostas de elevada qualidade de construção e de qualidade sonora.

Uma estética clássica, mas apelativa

É neste contexto que chegam agora a Portugal os novos FreeBuds 6i, a evolução natural do modelo anterior. Não se limita a melhorar o que tinha antes e dá a esta nova proposta algumas caraterísticas interessantes. Claro que, dada a sua gama de preço interessante, torna-se uma escolha quase óbvia para quem quer pagar um preço justo para uns excelentes auriculares TWS (True Wireless Stereo).

Começando pela sua caixa, esta mantém as suas linhas, ao mesmo tempo que se sente mais leve e mais ergonómica na mão. Tudo está arrumado de forma lógica e intuitiva, para assim ser simples abrir a caixa, colocar os auriculares nos ouvidos e desfrutar da melhor qualidade de som.

Como sempre, é aqui que temos o ponto de carregamento dos auriculares, bastando colocar na caixa para que imediatamente fiquem a carregar. Também o carregamento desta caixa é rápido, tal como se esperava para continuar a ser um elemento útil e que podemos usar a qualquer momento.

Passando para os auriculares, estes têm uma forma que é a ideal para uma utilização prolongada. Não são pesados e não se nota a sua presença mesmo depois de algumas horas de utilização. Adaptam-se perfeitamente ao canal auditivo e, se necessário, estão presentes outras pontas auriculares (maiores e menores) para o utilizador estar realmente confortável.

ANC traz isolamento quase perfeito

Algo que é imediatamente detetável é a presença do (quase) essencial ANC. Este consegue eliminar a maioria dos ruídos de fundo, conseguindo dar ao utilizador uma imersão imediata e sem qualquer distração. Isso acaba depois por ser importante para a qualidade do áudio que está a ser ouvido.

A Huawei coloca aqui ANC dinâmico inteligente 3.0, permitindo ao utilizador escolher como e quando está ativo. Poderá ainda definir que modo quer presente, desde o ultra, mais isolado, até ao dinâmico, que se adapta a qualquer ambiente. No meio temos alguns modos mais ou menos isolantes.

Qualidade de som em todos os momentos

Os HUAWEI FreeBuds 6i produzem um som de qualidade superior, certificado pela Hi-Res Audio Wireless. Isto é suportado pelo codec de áudio LDAC HD. Graças ao driver de graves ultra-magnético de 11 mm, proporcionam graves poderosos até 14Hz, 50% mais potentes que o modelo anterior.

No campo da bateria, um ponto importante na utilização deste tipo de equipamentos, a Huawei garante que os FreeBuds 6i podem ser usados por 8 horas de utilização consecutiva. Este valor cresce para até 35 horas quando utilizados com a caixa de carregamento. Suportam ainda a funcionalidade de carregamento rápido, que proporciona até 4 horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento.

A forma de interagir com os HUAWEI FreeBuds 6i continua a ser simples e imediata. Os utilizadores podem controlar tudo diretamente nos auriculares, com um sistema de toques e de gestos. Aqui podem atender ou desligar chamadas, avançar, parar ou recuar na música, ou até alternar no modo associado ao ANC.

Interessante é também como a app AI Life da Huawei pode configurar e controlar todos os aspetos destes auriculares. No smartphone tudo fica simples e rápido, adaptando a saída de áudio para os melhores graves ou agudos, ou até para uma sensação de estar numa sala de espetáculos.

Auriculares TWS simples de usar e agradáveis

Em termos estéticos, algo importante para muitos utilizadores, temos disponíveis 3 cores atraentes e agradáveis. Falamos do roxo, do preto e do branco, que não se limitam aos auriculares e estão também na caixa dos HUAWEI FreeBuds 6i.

No que toca ao preço, temos provavelmente um dos argumentos com mais peso destes auriculares TWS. A Huawei aposta numa posição de mercado muito competitiva, que quer dominar. Assim, os FreeBuds 6i têm um valor ajustado para o que oferecem em termos de áudio e até superiores a muita da sua concorrência.

Os melhores auriculares por menos de 100 euros?

Em jeito de conclusão, reforçamos que esta é uma excelente proposta para utilização no dia a dia. A qualidade do ANC é boa e garante um isolamento permanente. Tem uma boa autonomia de bateria e é de simples utilização de forma constante. Quanto ao preço, os 99 euros que a marca definiu colocam os FreeBuds 6i num excelente patamar.

HUAWEI FreeBuds 6i

