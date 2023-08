Atualização do Windows 11 gera erro que afeta placas-mãe da MSI

O Windows 11 é o mais recentes sistema operativo da Microsoft. E, embora muitos utilizadores ainda se mantenham fiéis aos sistemas mais antigos, como o Windows 10, a verdade é que são cada vez mais os que atualizam as suas máquinas. No entanto, uma nova atualização do Windows 11 gera um erro que afeta placas-mãe da marca MSI.

Erro no Windows 11 afeta placas-mãe da MSI

Recentemente foi dado o alerta de que a atualização KB5029351 Preview do Windows 11 estava a gerar um erro com uma mensagem que dizia "UNSUPPORTED_PROCESSOR" e que afetava placas-mãe da linha 600/700 da MSI.

A marca de hardware taiwanesa já partilhou informação no seu site oficial onde diz que tanto a MSI como a Microsoft estão conscientes do problema e já se encontram a investigar a possível origem do mesmo. Enquanto isso, a marca recomenda a todos os utilizadores que não instalem, temporariamente, a atualização KB5029351 Preview no Windows.

O erro resulta então no clássico ecrã azul, conhecido como Blue Screen of Death (BSOD), como podemos ver na imagem seguinte, onde o utilizador era informado de um problema e que seria necessário reiniciar o computador.

Para já, enquanto não existe uma solução definitiva, a MSI sugere uma solução temporária dizendo que a atualização KB5029351 pode ser desinstalada automaticamente para permitir que o Windows volte ao normal. Contudo, a marca diz que se a atualização não for desinstalada automaticamente, recomenda-se reverter a BIOS para a versão anterior e desinstalar o KB5029351 do Windows.

Para quem continua com dúvidas sobre como proceder, a MSI disponibiliza um link com um vídeo explicativo.

Aparentemente estas soluções estão a funcionar para grande parte dos utilizadores afetados, pelo menos de acordo com as publicações que vão sendo deixadas nalguns fóruns, como o Reddit. Segundo a Microsoft, as principais plataformas afetadas são Windows 11 versão 22H2; Windows 10 versão 22H2; Windows 11 versão 21H2, mas algumas queixas também mencionaram o erro no Windows 10.