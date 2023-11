Resonac: Fabricante de componentes HDD encerra e demite 600 trabalhadores

Já por aqui dissemos várias vezes que no que respeita aos produtos de armazenamento de dados, os discos SSD têm atualmente uma maior popularidade em comparação com os tradicionais HDD. E a prova disso é que a Resonac, uma fabricante de componentes para discos HDD, fechou a sua atividade e demitiu 600 dos seus trabalhadores.

Resonac fecha portas e demite 600 trabalhadores

Várias são as notícias que nos mostram que a escolha dos discos HDD começa a ficar para trás devido à crescente popularidade dos SSDs. E, naturalmente, esse panorama começa a ter algumas consequências na indústria de hardware.

Nesse sentido, de acordo com as mais recentes informações, a Resonac, que é uma fabricante taiwanesa de componentes para discos HDD, abriu falência e fechou portas, o que levou à demissão em massa de 600 dos seus trabalhadores. Em concreto, a empresa vai encerrar a sua atividade na fábrica localizada em Hsinchu, cidade em Taiwan.

Mas este desfecho há muito que já se fazia anunciar, pois os relatórios indicam que, já no passado mês de setembro, 40 empresas sediadas no Parque Científico de Hsinchu despediram um total de 165 funcionários. E em outubro, outras 48 empresas levaram a cabo também 496 demissões, sendo que grande parte destes despedimentos esteve relacionado com a queda da Resonac.

Contudo, mesmo com todas estas demissões, os dados mostram que o Parque Científico de Hsinchu conta com 3.602 funcionários a mais do que no ano passado, um aumento de cerca de 2%. No total, o espaço alberga 572 empresas neste ano de 2023, mais 7 do que em 2022.

A venda de discos HDD continua a cair de ano para ano e os últimos relatórios indicam que este mercado sofreu uma queda de 35% no primeiro trimestre deste ano de 2023 face ao mesmo período do ano anterior.

