Joby mais perto de colocar no ar os seus táxis elétricos para serviço comercial de passageiros

Se pensar numa cidade do futuro (de forma otimista), vê-la-á com carros voadores. Apesar de ainda não ser uma realidade, há empresas a trabalhar nesse sentido: a Joby Aviation está mais perto de ver os seus táxis elétricos (eVTOL) para o serviço comercial de passageiros no ar.

A Joby Aviation, uma empresa que desenvolve táxis aéreos elétricos para o serviço comercial de passageiros, anunciou que concluiu com êxito o seu programa de testes de voo de protótipos de pré-produção.

Agora, a empresa revelou estar focada na fase seguinte de testes de voo, durante a qual utilizará os seus protótipos de aeronaves de produção para se preparar para os próximos testes de voo, que servirão para acreditação.

A Joby começou a voar em aeronaves protótipo de pré-produção em escala real há mais de quatro anos, e as duas aeronaves de pré-produção da empresa completaram posteriormente mais de 1500 voos, abrangendo uma distância total de mais de 33.000 milhas, incluindo mais de 100 voos com um piloto a bordo.

Escreveu a empresa, num comunicado recente, recordando que a segunda aeronave de pré-produção completou os primeiros voos de exibição de táxi aéreo elétrico na cidade de Nova Iorque, quando voou do Heliporto do Centro de Manhattan sobre o rio Hudson, em novembro de 2023.

Ao longo deste programa de testes, a nossa equipa mostrou ao mundo como os táxis aéreos elétricos são reais, com dezenas de milhares de milhas voadas usando a tecnologia de bateria atual. Os nossos aviões de pré-produção foram a segunda geração à escala real do projeto Joby, e o seu desempenho cumpriu ou excedeu as nossas previsões ao longo do programa, atingindo com sucesso os nossos objetivos de alcance máximo, velocidade e uma pegada acústica revolucionária.

O fundador e diretor-executivo da Joby, JoeBen Bevirt, partilhou que "a conclusão bem-sucedida deste rigoroso programa de testes permitiu-nos avançar para a produção em escala com total confiança, a segunda das quais saiu da nossa linha de produção em Marina, Califórnia, no início desta semana".

Segundo o executivo, o conhecimento que os testes entregaram à Joby permitir-lhe-á melhorar a sua proposta de táxi aéreo, tendo validado o desempenho, a segurança e a acústica do projeto, enquanto fornecia informações sobre as operações e manutenção diárias.

Nos últimos quatro anos, testámos e estudámos exaustivamente a nossa aeronave em voo, desde a aterragem de precisão e o outwash até aos fatores humanos. Realizámos frequentemente vários voos por dia, demonstrando a nossa capacidade de voar numa grande variedade de condições meteorológicas e operacionais. Como resultado, temos a equipa de testes de voo eVTOL mais experiente e profissional do mundo, e estou orgulhoso de fazer parte deste programa.

Afirmou James Denham, piloto-chefe de testes da Joby Aviation.

Recorde: