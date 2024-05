5 aplicações que os nossos leitores usam nos seus Macs

Temos recebido um feedback muito interessante por parte dos nossos leitores que usam macOS e Macs. Depois do primeiro desafio das 5 apps sugeridas por nós, os nossos leitores enviaram algumas que publicámos há uns dias e sobraram outras que deixamos agora. Possivelmente não são do conhecimento geral, mas são de muita utilidade.

Desde há muitos anos que temos uma rubrica pontual sobre sugestão de aplicações para quem usa computadores Mac e tira proveito das facilidades do macOS. Lembram-se destas dicas?

Pois bem, estamos novamente a apostar neste tipo de sugestão tendo em conta a participação dos nossos leitores. E hoje trazemos mais um pacote de boas referências.

1 - Blip

O Blip é um utilitário fantástico que nos permite transferir ficheiros através da Internet - diretamente do nosso Mac para outro utilizador. Não há intermediários a carregar e a descarregar de uma nuvem, nem uma aplicação Web incómoda para iniciar sessão. É como transportar os seus ficheiros para o computador de outra pessoa.

É a forma mais fácil e direta de enviar grandes pastas de ficheiros ou projetos complexos a partir do seu Mac. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito e seguro. Sim, está disponível para Mac, para Windows, Android e iOS. Agora imagine a utilidade desta ferramenta.

Blip

2 - IINA

IINA é um reprodutor de vídeo gratuito para macOS que vai muito além do QuickTime. Este software suporta muitos outros formatos de ficheiros que o QuickTime não oferece, como MKV e AVI.

A interface do utilizador é moderna e altamente personalizável de acordo com as suas preferências. Por exemplo, podemos adicionar um botão fazer captura do ecrã ao player de vídeo, para uso diário, se assim for conveniente.

A IINA suporta o modo picture-in-picture, para permitir que uma lista de reprodução de vídeo ou música flutue acima da nossa área de trabalho enquanto trabalhamos.

Para filmes e programas de TV descarregados para o nosso computador, podemos procurar legendas correspondentes dentro da aplicação. Podemos mesmo usar o IINA como reprodutor de vídeo do YouTube. Clique em ⇧⌘O e cole um URL para começar a reproduzir instantaneamente. E sim, é gratuito!

IINA

3 - OpenEmu

O OpenEmu é o emulador de jogos clássicos tudo-em-um para o seu Mac.

Tal como o Delta no iPhone, basta arrastar ficheiros ROM para os adicionar à sua biblioteca. Suporta estados guardados, controladores de jogos - e até tem filtros para fazer com que os seus jogos pareçam estar a ser jogados num televisor CRT ou num ecrã LCD pixelado.

Suporta dezenas de consolas, incluindo a NES, SNES, Sega Genesis, Nintendo GameCube, Sony PlayStation - até mesmo a Vectrex e a ColecoVision.

O melhor de tudo é que é totalmente gratuito e de código aberto.

OpenEmu

4 - shottr

Shottr é uma ferramenta de captura de ecrã pequena e rápida para Mac com anotações, capturas de ecrã de scrolling e recursos de upload na cloud. É uma excelente alternativa à ferramenta nativa do macOS, visto ter mais opções, principalmente para fazer screenshots mais informativos.

Com esta app, o utilizador poderá também fixar a imagens como janelas flutuantes, sempre ativas e sem margens. Conveniente para manter referências ou como armazenamento temporário de capturas de ecrã.

Além disso, a ferramenta permite esconder partes do ecrã atrás de uma cortina pixelizada ou remover informações sensíveis como se nunca tivessem estado lá. O modo de texto oculta texto sem corromper mais nada.

Shottr

5 - OnyX

O OnyX é um utilitário multifuncional que pode ser utilizado para verificar a estrutura dos ficheiros do sistema; executar diversas tarefas de manutenção e limpeza; configurar parâmetros no Finder, Dock, Safari e algumas aplicações Apple; eliminar caches; remover determinadas pastas e ficheiros problemáticos; reconstruir várias bases de dados e índices; e muito mais.

O OnyX é uma aplicação fiável que fornece uma interface limpa para muitas tarefas que, de outra forma, exigiriam a digitação de comandos complexos utilizando uma interface de linha de comandos. Sim, e é gratuita.

OnyX

Agora, queremos voltar a desafiar os nossos leitores para que não se acanhem e nos deixem a sua lista.