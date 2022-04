macOS… 5 aplicações fantásticas para o seu computador Apple

O software faz toda a diferença entre o tempo ganho e o tempo mal gerido quando estamos a trabalhar. Assim, em cada área, é importante trabalharmos com as melhores ferramentas. Contudo, cada um sabe quais são as aplicações que se ajustam às necessidades. Para todos, deixamos 5 sugestões de aplicações que são fantásticas no que fazem.

As sugestões que trazemos são dentro da organização, imagem e som. Bom proveito.

Mais do que um computador poderoso, o utilizador tem de ter software à altura das suas necessidades. Por vezes, a utilização de aplicações desajustadas provocam consumos de energia, de recurso e de tempo que não ajudam.

1 - Audacity

O Audacity é um editor de áudio digital gratuito, de código aberto e software de gravação, disponível para Windows, macOS, Linux e outros sistemas operativos do tipo Unix.

Em tempos deixamos alguns outros exemplos, mas este, não temos dúvida, está cada vez mais simples de usar e mais poderoso.

Esta aplicação permite gravar o seu áudio, adicionar alguns efeitos, corrigir e fazer muito mais.

Download

2 - Affinity Photo

O Affinity Photo tornou-se numa boa opção de fotografia para profissionais criativos em todo o mundo, um testemunho da sua velocidade, do seu poder e precisão.

Criado para trabalhar ao lado da mais recente tecnologia de computação, é o único editor de fotografias totalmente carregado e integrado para macOS, Windows e iOS, segundo os seus criadores.

Na nossa opinião é que é muito bom. Vale bem o tempo que podem gastar para o testar.

Download

3 - Amphetamine

Por vezes podemos necessitar que os nossos dispositivos não adormeçam. Uma das hipóteses é usar esta app, o Amphetamine. De facto o software é muito interessante naquilo que se propõe.

O Amphetamine pode manter o Mac desperto, assim como os ecrãs ligados a ele, através de um simples controlo para ativar e desativar ou por Acionadores que o utilizador pode configurar facilmente.

Esta app, disponível na App Store, é extremamente poderosa e inclui recursos avançados para aqueles que precisam desta ação. Depois há uma mão cheia de outras opções que devem conhecer.

Download

4 - AppCleaner

Então, tal como é apanágio das apps para macOS, o aspeto da AppCleaner é simplista, a mecânica é intuitiva e torna-se muito simples trabalhar com esta ferramenta. Vamos então falar numa app para remover outras apps que já não são necessárias.

A app tem um menu em cima e uma área central para onde pode arrastar o software que quer remover por completo.

Ao arrastar uma aplicação para o AppCleaner, é mostrada uma lista de todos os ficheiros no computador associados a essa aplicação. Pode escolher quais quer apagar e depois só tem de carregar em “Delete”.

Download

5 - DaVinci Resolve

O DaVinci Resolve, nas palavras dos seus autores, é a única solução do mercado que combina edição profissional, correção de cores, efeitos visuais, gráficos em movimento e pós-produção de som numa mesma ferramenta de software.

De facto, a ferramenta de edição de vídeo, tem uma interface moderna e sofisticada. Além disso, este software tem uma curva de aprendizagem rápido e pouco acentuada. Portanto, é fácil para os utilizadores iniciantes.

Não é gratuita na sua versão completa, mas a versão gratuita já permite o essencial, para quem não quer gastar dinheiro e mesmo assim editar e apresentar um trabalho composto, desenvolvido numa poderosa aplicação.

Download

Estas são 5 boas sugestões para converter o seu Mac numa máquina de produtividade. Tem alguma sugestão que possa partilhar?