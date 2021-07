10 editores de áudio que poderão substituir o Audacity

Depois de termos falado da nova polémica em torno do Audacity, acreditamos que muita gente tenha ficado com receio de usar este software, por não ter ficado convencida com as novas políticas de privacidade. Dito isto, deve saber que existem editores de áudio alternativos a este software.

Trazemos-lhe hoje algumas alternativas ao Audacity, gratuitas e pagas.

1. DarkAudacity

Se gosta do Audacity, aqui está o software que é considerado mais parecido. As vantagens do desenvolvimento de código aberto permitem que este seja essencialmente o mesmo software mas com alguns ajustes de IU (interface do utilizador), incluindo o modo escuro, e uma política de privacidade mais exigente e transparente.

O principal problema do DarkAudacity é que não é atualizado há algum tempo e só está disponível para Windows. Existem outros parecidos como o Cookie Engineer, compatível com macOS e atualizado. Ambos são gratuitos.

2. Oceanaudio

Suporta uma grande variedade de formatos de áudio, incluindo ficheiros FLAC de alta resolução. Contudo, é um software “destrutivo” onde não se pode desfazer alterações e deve ter uma versão guardada do original. Possui plug-ins que lhe permitem aplicar efeitos de redução de ruído e possui uma interface de utilizador muito simples. Gratuito, está disponível para Windows, Mac e Linux.

3. Wavosaur

Outra alternativa ao Audacity é o Wavosaur, que se apresenta como uma opção ideal se trabalhar, principalmente, com ficheiros áudio “.mp3” e “.wav”. Pode lidar com ficheiros áudio multi-faixa e oferece o básico, tais como correção de clips de áudio para criar loops de música ou características mais avançadas, tais como conversão de ficheiros em lote.

O Wavosaur não tem um instalador, pelo que pode descarregar e executar a aplicação. Também suporta plug-ins VST (Virtual Studio Technology), o que é agradável de ter. O Wavosaur é completamente livre de usar, mas exclusivo para Windows.

4. Reaper

É um software de edição e gravação de áudio multi-faixa, que apresenta a capacidade de lidar com muitos plug-ins de terceiros. A aplicação é relativamente fácil de usar e funciona bem com grandes projetos de áudio com centenas de faixas.

Suporta um grande número de formatos de áudio, pelo que pode importar quase todos para edição e exportar estes ficheiros para qualquer formato. O Reaper tem um teste gratuito de 60 dias sem limitações e um preço de licença de 60 dólares (50 euros). Está disponível para Windows.

5. Adobe Audition

Um dos mais populares editores de áudio comercial, será familiar aos utilizadores de outras ferramentas Adobe, tais como Photoshop ou Premier, pois as ferramentas e outros elementos de interface seguem uma linguagem de design semelhante.

O Adobe Audition pode ser utilizado tanto para gravação como para edição de áudio, mas brilha ao misturar sessões de música multi-faixa ou ao editar podcasts longos com vários convidados. Este software só está disponível com base numa assinatura, mas se editar regularmente ficheiros de áudio, pode valer o preço, que passa por 20,99 dólares (17,70 euros) por mês.

6. TwistedWave

Se preferir não instalar aplicações no seu computador, como alternativa ao Audacity, poderá considerar a utilização de um editor de áudio que funcione a partir de um navegador web. Pode arrastar e largar ficheiros de áudio no browser para começar a editar, e mesmo sem uma conta, pode editar livremente ficheiros até cinco minutos de duração.

Se quiser todas as funcionalidades, a versão web está disponível a partir de 5 dólares (4,20 euros) por mês. Tem outras versões especificamente para Mac, iPhone/iPad.

7. Hindenburg Journalist

Se se sentir intimidado pelos aspetos mais técnicos dos prévios editores de áudio, este é um bom software, uma vez que tem muitas definições automáticas para ajustar os níveis de áudio.

Dedicado a podcasters, produtores de áudio ou jornalistas de rádio, está disponível para Windows e Mac, com um teste gratuito e uma licença de 95 dólares (80 euros).

8. Fission

Um editor de pista única mas que apresenta uma interface de design agradável Contudo, não é adequado para editar várias faixas. Não degrada os ficheiros áudio e é realmente fácil de usar. Exclusivo para macOS, tem um teste gratuito e um preço de licença de 29 dólares (24,50 euros).

9. Amadeus Pro

Excelente editor de áudio multi-faixa que lhe permite editar os seus ficheiros sem sacrificar a qualidade. Talvez a característica mais notável seja a função de processamento em lote que lhe permite converter múltiplos ficheiros de áudio de uma só vez e até aplicar múltiplos efeitos sonoros ao mesmo tempo.

Outro exclusivo macOS com um teste gratuito e uma licença de 60 dólares (50 euros).

10. Sound Forge Audio Studio 15

O Sound Forge Audio Studio é um clássico na lista de editores de áudio, com interface do utilizador e a facilidade de utilização sobre ela na gravação, edição e exportação, melhoradas. Suporta até seis canais, permitindo-lhe editar ficheiros de áudio, efeitos sonoros e um conjunto de predefinições que lhe permitem configurar as suas edições rapidamente.

O Audio Studio tem um período experimental gratuito e uma licença única de 60 dólares (50 euros).

Versões anteriores do Audacity

A nova política de privacidade do Grupo MUSE não entrará em vigor até à versão ‘3.0.3’. As versões anteriores não suportarão qualquer tipo de recolha de dados e não terão as funcionalidades de rede ativadas.

Se permanecer na versão atual, 3.0.2, disponível para Windows, macOS e Linux, grátis e de código aberto, não será afetado pelas alterações de privacidade.