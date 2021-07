Audacity é agora um Spyware? A polémica rebentou…

O Audacity é uma aplicação gratuita que permite a edição de áudio. Além disso, esta aplicação serve para gravar sons, reproduzir músicas, importar e exportar ficheiros WAV, AIFF e MP3, entre outros formatos, aplicar efeitos, e muitas outras opções no tratamento de áudio.

No entanto, este software está agora a ser acusado de ser um Spyware! As críticas já correm na internet.

O Audacity é provavelmente a melhor app gratuita entre os editores de áudio. É licenciado como código aberto e tem disponíveis versões para Windows, macOS e Linux. A sua base de utilizadores é na ordem das dezenas de milhões.

O Audacity foi adquirido pela empresa Muse Group, há alguns meses, e foi aí que os problemas começaram a surgir. Tanto que, esta ferramenta, foi acusada pelo fosspost de “possível” spyware e recomendam “removê-lo o mais rápido possível”. No GitHub e Reddit o tema também já é alvo de polémica.

O Muse Group é uma empresa multinacional que possui no seu portfólio software como o Ultimate Guitar (famoso site para entusiastas de guitarra) e MuseScore (software de notação musical).

A página da política de privacidade do Audacity (atualizada alguns dias atrás) revela mecanismos de recolha de dados. Estabelece, por exemplo, que a empresa pode repassar quaisquer dados do utilizar para reguladores do Estado, como, por exemplo, Rússia, Estados Unidos e Europa.

Os endereços IP, por exemplo, são armazenados de forma identificável, por um dia, antes de serem armazenados em servidores por um ano.

All your personal data is stored on our servers in the European Economic Area (EEA). However, we are occasionally required to share your personal data with our main office in Russia and our external counsel in the USA.