OnePlus Pad poderá chegar em breve como o primeiro tablet da empresa

O segmento dos tablets esteve por muitos anos adormecido. No entanto, a pandemia e as necessidades de ter tecnologia de comunicação acessível dentro das casas de pessoas em todo o mundo, fizeram renascer a procura por estes equipamentos. Como tal, as empresas tecnológicas veem uma oportunidade para os seus negócios. A OnePlus tem vindo a ajustar a oferta de produtos e, em breve, poderá mesmo oferecer um tablet.

OnePlus Pad é o nome avançado para o seu próximo gadget.

ONEPLUS PAD – uma marca registada

A OnePlus está (aparentemente) a considerar uma entrada no mercado de tablets. Esta suposição surge no seguimento do registo de uma marca no EUIPO. Trata-se da marca ONEPLUS PAD, sugerindo então a chegada do primeiro tablet da empresa.

O pedido foi publicado a 1 de julho e não esclarece quase nada. Não há nenhuma alusão ao tipo de produto em concreto, design, especificações ou recursos. A única indicação é que este nome fica associado a um dispositivo eletrónico dentro de uma categoria vasta, onde se inserem também os tablets.

Segundo vários rumores, a OnePlus não será a única marca do grupo BBK Eletronics a entrar no segmento dos tablets. Deste grupo que fazem parte a OPPO, OnePlus, Realme e Vivo, já se fala num Realme Pad e também em soluções vindas da OPPO e da Vivo.

Aliás, o Realme Pad deixou de ser um rumor, para ser uma certeza quando a empresa lançou um tearser do produto no decorrer de um evento recente.

Agora que a OnePlus se prepara para fundir o OxygenOS com o ColorOS de OPPO, poderemos ver esta fusão inscrita num tablet. É algo que teremos que aguardar para perceber se as duas empresas estarão a unir esforços para lançar um produto único.