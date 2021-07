Final Fantasy XIV Online consegue recorde de 47.525 jogadores em simultâneo

Já aqui dissemos algumas vezes que não é por um jogo não ser recente que não pode continuar a ser popular. Muito pelo contrário pois temos alguns exemplos em que esses títulos mais antigos são cada vez mais a escolha dos jogadores.

Um bom exemplo disso mesmo é o jogo Final Fantasy XIV Online que, depois de quase 8 anos no mercado, bateu agora o recorde de 47.545 jogadores ao mesmo tempo no Steam.

Final Fantasy é um dos jogos eletrónicos mais antigos e conta já com uma vasta coleção de edições e de jogadores. O jogo original foi lançado a 18 de dezembro de 1987 e, portanto, estamos a falar de um título já com quase 34 anos de existência.

Por sua vez, a versão Final Fantasy XIV Online foi lançado a 18 de fevereiro de 2014, pela Square Enix. Mas mesmo quase 8 anos depois de chegar ao mercado, a sua popularidade continua surpreendente e tudo indica que está mais ativo do que nunca.

Final Fantasy XIV Online com recorde de 47.542 jogadores ao mesmo tempo

De acordo com os dados revelados pela plataforma SteamDB, nas últimas horas o jogo Final Fantasy XIV Online registou um recorde de 47.542 jogadores em simultâneo. O último recorde conseguido pelo título foi de 41.200 jogadores, alcançado a junho de 2020. Este feito do ano passado coincidiu com o retorno dos jogadores antes do lançamento da expansão Shadowbringers.

No entanto, o aumento de jogadores atual não está relacionado com nenhuma expansão, uma vez que a próxima, Endwalker, apenas estará disponível em novembro.

De acordo com os detalhes divulgados, grande parte dos utilizadores que ajudaram neste recorde parecem ser jogadores descontentes com o jogo World of Warcraft. Pode também estar relacionado com o facto de alguns streamers populares de WoW terem mudado para outro jogo MMORGP quando o WoW não estava nos melhores dias. Um exemplo disso foi o streamer Asmongold que, com mais de 2 milhões de seguidores, foi mesmo insultado por programadores do WoW depois de reclamar do desenvolvimento do jogo.

Curiosamente, o streamer começou a transmitir vídeos com o Final Fantasy XIV Online para mais de 2 milhões de jogadores. No dia seguinte, ocorreu então o aumento significativo de gamers no jogo.

Qual prefere: Final Fantasy ou World of Warcraft?

