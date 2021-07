Dead by Daylight bate recorde com mais de 100 mil jogadores em simultâneo no Steam

O mercado dos videojogos está cada vez mais recheado com novas e aliciantes propostas. Mas tal não significa que os jogos menos recentes também não possam continuar a ser populares.

Um bom exemplo disso mesmo é o jogo Dead by Daylight que, com 5 anos de existência, passou agora o recorde com mais de 100 mil jogadores em simultâneo no Steam.

Para quem não conhece, Dead by Daylight é um jogo multiplayer de terror e sobrevivência criado pela Behaviour Interactive e publicado pela Starbreeze Studios. O título, destinado a maiores de 18 anos, foi lançado em junho de 2016 e, por tanto, completou agora 5 anos de existência. Mas tal não é impeditivo de continuar a brilhar e a ser uma escolha dos utilizadores.

Dead by Daylight bate recorde no Steam

De acordo com os dados recentes, o jogo Dead by Daylight bateu pela primeira vez o recorde de 100 mil jogadores em simultâneo na plataforma Steam. Tudo indica que o título se encontra no auge da sua popularidade e só nesta semana registou cerca de 105 mil jogadores online a jogar ao mesmo tempo. Ao todo foram exatos 105.093 gamers em simultâneo.

Mesmo que já conte com 5 anos, o jogo continua a receber diversas atualizações e eventos que o ajudam a estar na ribalta. Muitos destes jogadores vieram motivados pelo aniversário de Dead by Daylight, mas estima-se que este montante possa aumentar ainda mais durante as próximas semanas.

A corrida a este jogo foi também impulsionada pela promoção Steam Summer Sale. O título é vendido na plataforma por 19,99€ mas, com estes descontos, encontra-se a 11,99€ até ao dia 14 de julho.

Um dos pontos fortes deste jogo é o facto de incluir personagens clássicas do cinema de filmes, de séries e outros títulos de terror. Por exemplo, alguns DLCs oferecem conteúdos relacionados com Stranger Things, Silent Hill, Evil Dead e Resident Evil.

Joga Dead by Daylight?