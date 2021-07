O WhatsApp tem nas suas mãos um conjunto alargado de novidades a serem preparadas. Estas estão limitadas aos utilizadores, não estando ainda sequer acessíveis na versão beta desta app para o Android.

Uma das mais interessantes que se sabe estarem a ser preparadas é a forma de fazer a migração de contas entre o iPhone e o Android. Se os rumores e as imagens já existiam, agora tudo ficou mais claro e finalmente foi apresentado em vídeo, sendo tudo revelado.

Novidades para breve no WhatsApp para iPhone e Android

Apesar de ser dedicado a várias plataformas, o WhatsApp não permite que as contas sejam migradas entre dispositivos. Estas podem ser configuradas de forma isolada, mas as mensagens acabam perdidas. Agora, com os trabalhos já avançados, surge um primeiro vídeo que mostra como irá acontecer.

Este parece ser um process simples, com as mensagens a serem transferidas entre o iPhone e o Android. A app do WhatsApp terá de estar a correr nos dois dispositivos, para assim o processo ser controlado entre ambas as partes e decorrer de forma plena e sem interrupções.

Tudo é rápido e pode até ser interrompido a qualquer momento pelo utilizador, sendo também possível retomar mais tarde. Desta forma fica dispensado o processo de backup do WhatsApp entre os mesmos equipamentos ou outras ferramentas entre diferentes plataformas.

Curiosidade no transferir mensagens do iPhone para Android

Algo de muito curioso e que pode ser visto no vídeo agora apresentado veio levantar algumas dúvidas. Perto do final do processo, e sem qualquer razão aparente, surge a mensagem a indicar que “o seu cabo não deve ser ainda desligado“.

Não fica claro se esta será apenas uma mensagem esquecido ou se este será um requisito para a migração entre o iPhone e o Android. Há ainda a possibilidade de ser usado o PC ou o Mac para servidor de ponte entre os dispositivos.

Todas as dúvidas sobre esta novidade deveram ficar completamente esclarecidas em breve. Espera-se que o WhatsApp torne esta funcionalidade acessível na versão beta dentro de semanas, para assim ser testada de forma mais alargada e em cenários reais dos utilizadores.