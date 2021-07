A Cybertruck é uma promessa que a Tesla fez mas que ainda tem de cumprir. Esta pickup elétrica ainda não está no mercado de forma oficial, apesar de ter sido já revelada e vista muitas vezes a circular nas ruas dos EUA.

Com as suas caraterísticas ainda a serem ultimadas e até preparadas, a Tesla tem ainda uma margem grande de manobra sobre o que poderá ser uma realidade. Agora, e do que Elon Musk anunciou, está a ser preparada uma novidade que a colocará ao nível do que a GMC apresentou com o seu novo Hummer elétrico.

O interesse nos carros elétricos é cada vez maiores e isso leva a que as marcas procurem mercados ainda por conquistar. Foi assim que a Tesla preparou a Cybertruck e que a GMC eletrificou o seu bem conhecido Hummer.

Este último tem sido revelado em todo o seu esplendor, com funcionalidades únicas. Estas não se limitam a ser apenas estéticas e mostram-se importantes para a boa utilização destes verdadeiros monstros elétricos, quer em tamanho quer em potência.

Com o modo caranguejo, o Hummer consegue ser manobrado em espaços muito mais pequenos. Com uma direção que atua também nas rodas traseiras, necessita de uma área muito menor para virar e tem uma melhor usabilidade na condução.

Claro que os adeptos da Tesla querem que a Cybertruck tenha uma função similar, para também ela ser mais simples de conduzir. Elon Musk recebeu este pedido e do que avançou, este estará já a ser preparado pelas equipas da marca americana de carros elétricos.

Ficou assim prometido que a Cybertruck terá também direção nas rodas traseiras. Elon Musk prometeu que esta ajuda irá melhorar a condução da pickup elétrica e que terá assim um melhor comportamento em estrada, algo essencial para um veículo destas dimensões.

Espera-se que a Tesla coloque a Cybertruck em produção no final de 2021, entrando pouco tempo depois no mercado. Com um design que se sabe estar terminado, a pickup elétrica da Tesla será um verdadeiro monstra nas estradas, atingindo dimensões quase de um camião.