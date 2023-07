Jogos grátis no Playstation Plus para Agosto de 2023

O mês mais quente do ano, está mesmo prestes a chegar e, para apimentar as coisas a Sony Playstation já revelou quais os novos jogos a chegar ao Playstation Plus. Vamos conhecê-los.

Agosto está à porta e com o aumento dos tempos livres, nada como uns joguitos novos para experimentar na Playstation, certo?

Pois bem! A Sony Playstation já revelou os próximos títulos a serem disponibilizados no mês de Agosto para quem tenha uma subscrição válida do Playstation Plus. Vamos ver quais são??

PGA TOUR 2K23

O fantástico jogo de golfe da 2K Games, PGA TOUR 2K23, que se encontra disponível para PlayStation 4 e para PlayStation 5, é um titulo que convida os jogadores virtuais a criar uma carreira de sucesso no mundo do golfe. Dessa forma, têm a oportunidade de se tornarem o próximo campeão da FedExCup na competição contra os pros do TOUR, ao mesmo tempo que ganham novos rivais. Poderão jogar como pro homem e mulher, incluindo Tiger Woods, em jogo local e online. O título conta ainda com campos licenciados como o East Lake Golf Club, TPC Sawgrass e TPC Scottsdale, entre outros.

Dreams

Por outro lado, o titulo Dreams, disponível para os jogadores da PlayStation 4, corresponde a um universo extraordinário, em constante crescimento, produzido pela premiada Media Molecule, criadores do LittleBigPlanet e Tearaway. Em Dreams, os jogadores podem descobrir (e criar) jogos criados pela comunidade de todo o mundo... e aprender a fazer os seus próprios jogos.

Death's Door

Death's Door, disponível para possuidores da PlayStation 4 e PlayStation 5, o jogador é um Corvo que tem como tarefa a de ceifar a alma dos mortos e levá-las a julgamento. Mas isso está prestes a mudar, quando sua própria alma é roubada, e os jogadores deverão perseguir um ladrão desesperado até um reino intocado pela morte, onde criaturas vivem muito além do que deveriam e acumulam ganância e poder.