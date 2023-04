Análise EA Sports PGA Tour 2023 (Xbox Series X)

A 2K GMES E OS HB Studios lançaram a meio deste mês, EA Sports PGA Tour 2023, o próximo capitulo da série dedicada ao Golf. Uma modalidade que, ou se ama, ou se odeia mas que desde os primórdios dos videojogos ocupou um nicho muito especial. E agora regressou...e já experimentámos.

Tal como a Electronic Arts apregoou durante os meses que antecederam o lançamento de EA Sports PGA tour 2023, este jogo pode ser considerado como a casa dos quatro majors no golfe masculino - o Masters Tournament, PGA ChampionshipTM, U.S. Open Championship e The Open.

Isto, pois o jogo tem o licenciamento exclusivo desses torneios, deixando dessa forma, a concorrência sem a presença dos maiores e mais mediáticos circuitos do golf internacional. Mas há mais, muito mais, como a FedEx Cup ou a Ladies Professional Golf Association (LPGA)

O EA Sports PGA Tour 2923 é muito mais que isso e além do Modo Carreira, incorpora ainda desafios, torneios online, jogos simples (single e multiplayer) e equipamentos ligados ao Masters.

"Desde o início, o nosso objetivo era proporcionar aos fãs de golfe uma experiência realista que replicasse a emoção e a paixão que os jogadores da vida real experimentam todas as semanas no PGA Tour, bem como a beleza e a grandeza do Masters no Augusta National", disse Cam Weber, vice-presidente executivo e GM, EA Sports. "Como o único jogo de golfe com os quatro majors masculinos apresenta alguns dos campos e torneios mais icónicos do mundo e jogabilidade realista alimentada por dados de golfe do mundo real, estamos extremamente entusiasmados em dar aos jogadores o jogo de golfe mais realista do mundo hoje."

Com efeito, e com recurso ao motor Frostbite, o jogo consegue apresentar os melhores cenários que já foram vistos num jogo de golf. Está simplesmente um assombro mesmo que possam haver queixas de alguma falta de atividade do público. Campos como Old Course em St Andrews Links, The Country Club, Pebble Beach Golf Links ou Torrey Pines, encontram-se tremendamente bem detalhados e lindos de se ver.

Tudo isto graças ao fantástico trabalho da equipa de desenvolvimento que os recriou usando tecnologia de drones, helicópteros de voo equipados com scanners LiDAR personalizados e as ferramentas processuais de terreno de última geração da Frostbite. A fotogrametria e os scanners também foram aplicados para criar renderizações precisas de clubhouses, vegetação mais emblemática, pontes e edifícios, marcadores de tee, formações rochosas e outros elementos em curso, para oferecer aos jogadores experiências visuais realistas de seus cursos favoritos.

De qualquer forma, a área circundante a cada circuito, não se encontra completamente despida de vida e atividade. em todos eles, temos espetadores a observarem o desenrolar do jogo, acabando por ajudar a criar o momento e dar mais autenticidade ao jogo. Chega mesmo a ser possível ver ao longe, as pessoas a andarem pelos caminhos que circundam os greens.

Por sua vez, os jogadores também se encontram com animações adequadas relativamente à evolução do seu jogo. Talvez um pouco rígidos e inexpressivos mas estão competentes o suficiente, em particular nos seus movimentos das tacadas. É pena a repetição das animações pós-tacadas, quando fazemos uma bola fantástica (ou pelo contrário).

De qualquer forma, convém deixar um alerta neste momento. Tal como na realidade, o golf não é um desporto de ação frenética. Também tem os seus momentos de excitação e emotividade mas, não são como nos restantes desportos, pelo que, quem gosta de golf vai encontrar aqui o ambiente perfeito, enquanto que os demais, talvez o achem demasiado pasmacento.

Como ponto menos bem conseguido, é obrigatório referir alguns problemas de posicionamento de câmara em dados momentos.

EA Sports PGA Tour 2023 é, como na generalidade dos jogos de golf, um titulo que assenta principalmente no timing. Não é um jogo que exija reflexos como um simulador automóvel, nem que exija coordenação de uma equipa de futebol. Nada disso, assenta acima de tudo no timing perfeito para fazer as ações (nomeadamente as tacadas).

E por falar em tacadas, o sistema implementado, apesar de relativamente simples, acaba por demorar um pouco a dominar. Além da escolha dos tacos, o jogador pode ainda indicar qual a parte da bola que vai atingir (mais por baixo, mais em cheio,...) mas a parte mais complexa é precisamente a de dar a tacada e empreender a força adequada.

Cada taco apresenta uma curvatura distinta e um ponto perfeito especifico de força, sendo a representação gráfica feita por uma barra curva vertical ao lado do nosso avatar que simula o movimento do taco no momento da tacada. É uma forma interessante de simular as tacadas pois permite efetivamente uma leitura do jogador, do taco e da força a dar em simultâneo de uma forma transparente.

A mecânica consiste em puxar o analógico esquerdo (parametrizável) para baixo, até atingir um ponto adequado e depois movimentar o analógico para cima para efetivar a tacada. É simples mas difícil de dominar na perfeição o que piora ainda mais com o facto de existir algum lag entre os comandos e a representação no écran.

Representa um processo de aprendizagem que, demora um pouco a dominar e, muito sinceramente, acaba por ficar a sensação de que nunca iremos dominar a 100%. O que, por outro lado, é algo positivo pois na realidade, os atletas profissionais também acabam por nunca dominar na perfeição todas as técnicas.

O timing entre o inicio do movimento e de atingir esse ponto varia, sendo um pouco complicado de acertar em cheio. O foco é claramente no timing.

Mesmo não havendo um tutorial especifico para guiar os jogadores ao longo do jogo, os Challenges na Coaching Academy ou os vários Desafios que o modo Carreira nos lança, fazem um bom papel nessa abordagem.

Pela altura em que leem estas palavras, EA Sports PGA Tour 2023 já recebeu a primeira atualização que, entre outras novidades, já recebeu uma nova forma de dar as tacadas (3-Click Swing, fórmula já conhecida).

Quanto à bola, parece que na maior parte das vezes, a bola reage como uma.... bola. A física da redondinha está bastante credível, em particular com o contacto com o green, com a relva alta, ou areia. Apenas de referir alguns efeitos menos bem conseguidos nas colisões com as árvores e seus ramos.

Também o vento se torna um elemento ativo no desenrolar do jogo, e uma boa análise das condições atmosféricas pode fazer a diferença entre acertar no fairway ou ... numa árvore.

Os bunkers de areia ou os pontos de água que pontuam nos circuitos, são uma ameaça constante e, tal como na realidade, é quase uma obrigação dos jogadores, conseguir tornear esses obstáculos.

De forma a criar um certo ambiente de evolução no nosso jogador, a EA Sports implementou algumas influências de RPG no jogo. O nosso atleta começa com o básico das habilidades para o golf e com o decorrer do jogo e do modo Carreira, vamos adquirindo pontos de experiência.

Pontos esses que são usados depois para desbloquear novas habilidades (passivas), que se dividem pelas seguintes categorias:

Driving

Approach Play

Short Game

Putting

Dado que a jogabilidade de EA Sports PGA Tour 2023 assenta e depende bastante da precisão e timing, alguns destes boosts podem-se vir a revelar cruciais.

A parte chata é que, para se adquirir os pontos de experiência necessários para desbloquear as principais habilidades, é necessário consumir muitas horas a jogar nos torneios menos importantes.

Com o desenrolar dos torneios, vamos também ganhando dinheiro (ingame) que nos permite adquirir tacos, bolas e roupas e acessórios para o nosso golfista virtual.

Existe ainda um sistema de packs que poderemos ganhar ao completar Desafios (como por exemplo o Road to PGA) e outros eventos e que nos permitem ganhar acessórios e adereços para o nosso avatar.

Uma palavra final para os comentários que acompanham o desenrolar dos circuitos e que se encontram, na maioria das vezes, adequados e com uma qualidade televisiva, recriando o ambiente que qualquer fã de golf deverá estar habituado e à espera de encontrar.

Veredicto: Para os fãs de Golf, EA Sports PGA Tour 2023 É O JOGO! Sem dúvida que enche as medidas de qualquer fã da modalidade e com os seus vários modos de jogo, singleplayer e multiplayer, não vai desiludir. Um grafismo deslumbrante, com um sistema de física (da bola e jogadores) bastante competente, aliados a uma jogabilidade exigente mas credível faz com que seja um jogo imprescindível para os amantes do Golf.