Vamos dar um passeio pela Natureza, com Fireside

Os estúdios indie germânicos Emergo Entertainment, encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo, Fireside. Trata-se de uma aventura pela Natureza que tanto terá de relaxante como de emocionante. Venham ver...

A editora Nordcurrent em colaboração com os estúdios indie alemães Emergo Entertainment anunciaram recentemente a data de lançamento para Fireside, uma aventura narrativa que coloca os jogadores no papel de caminhantes pela Natureza.

Fireside será lançado para PC e Nintendo Switch a 4 de Junho.

Em Fireside o jogador vai-se ver envolto num mundo mágico com uma história cativante, que se desenrola através duma aventura relaxante e calma, numa caminhada pelas montanhas e bosques.

O jogador poderá explorar uma paisagem desenhada à mão, viajando entre os vários acampamentos e encontrar um elenco diversificado e interessante de companheiros de viagem durante as fogueiras noturnas.

E são precisamente estas noites aconchegantes e relaxantes à volta da fogueira de Fireside que servem como ponto principal para uma jogabilidade não violenta, apresentando múltiplas opções de negociação, culinária e diálogo que geram “energia da alma” – uma moeda mágica que o jogador pode usar para atualizar a sua casa.

Essas reuniões constituem um dos pontos cruciais do encantamento que Fireside provocará aos jogadores, promovendo um profundo sentimento de companheirismo e conexão entre os vários personagens.

Fo lançado um novo trailer para o jogo (trailer de lançamento), no qual o jogador pode vislumbrar um pouco da jogabilidade completa e do elenco divertido de personagens que Fireside terá para oferecer.

“Com Fireside, tentamos criar uma aventura calorosa e saudável sobre a beleza de nos conectarmos com outras pessoas, mesmo quando estamos em aventuras separadas”, referiu Paul Redetzky, CEO da Emergo Entertainment. Acrescentando ainda que "Fireside é uma aventura sobre conexão, conversar, cozinhar e negociar, em vez de hackear e matar, com pequenas escolhas, histórias comoventes e personagens relacionáveis ​​​​que embeberão o jogador de um certo sentimento de alegria e amizade. É uma fuga do quotidiano para a tranquilidade, cheia de rostos amigáveis, paisagens serenas e mistérios mágicos."

Fireside será lançado para PC e Nintendo Switch a 4 de Junho.