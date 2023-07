EA SPORTS FC: Gianluca Vialli e FUT Heroes

A Electronic Arts continua a investir forte em EA SPORTS FC e como tal as novidades têm surgido em doses maciças. Venham conhecer as últimas.

Apesar de ainda faltarem mais de 2 meses para o lançamento, a EA Sports continua a apostar forte na criação do hype em redor de SPORTS FC. O jogo está previsto ser lançado a 29 de Setembro, convém relembrar.

São muitas as parcerias e novidades que têm vindo a ser reveladas ao longo dos últimos meses, conforme podem ver nos próximos links:

Estas foram algumas das novidades que ao longo dos últimos meses foram sendo lançadas pela EA Sports em redor de EA Sports FC. Mas não se ficam por aqui e recentemente mais novidades foram reveladas.

FC 24 e Gianluca Vialli

O fantástico antigo avançado italiano Gianluca Vialli, que pontilhou como artilheiro em clubes como Sampdória ou Juventus, faleceu no início deste ano, mas o seu legado não morreu e a EA Sports anunciou recentemente que este jogador será imortalizado em EA Sports FC como herói do FC 24.

"Desportivismo, determinação, coragem, positividade e resiliência são algumas das muitas qualidades pelas quais Gianluca Vialli era carinhosamente conhecido. De acordo com a família de Vialli, o EA SPORTS FC celebrará o seu legado através de uma série de iniciativas entregues em colaboração com o seu antigo clube, o Juventus FC. Em parceria com a Marvel Entertainment, Vialli também foi ilustrado num design inspirado nos super-heróis da Marvel, será assim imortalizado como uma lenda do futebol e um exemplo, um modelo a seguir."

Além de sua inclusão no jogo, a EA SPORTS vai revelar um projeto de futebol de base em homenagem a Gianluca Vialli neste outono através do programa EA SPORTS FC FUTURES, um plano para investir significativamente no futebol de nível comunitário à escala global com o objetivo de fazer crescer o desporto para todos.

EA SPORTS FC - FUT Heroes Day #1 e Day # 2

Entretanto está de volta a colaboração entre a EA SPORTS e Marvel, criando uma nova era de Ultimate Team Heroes com o EA SPORTS FC 24!

Como não poderia deixar de ser, esta nova era apresenta um novo elenco de estrelas da UEFA Champions League e da UEFA Women's Champions League, recebendo o fantástico tratamento da Marvel. Mais novidades serão anunciadas ao longo desta semana.

Desde , terça-feira passada, 25 de julho, a Electronic Arts vai revelar uma lista de Ultimate Team Heroes do EA SPORTS FC 24, todos os dias até sexta-feira, 28 de julho.

Day # 1

Alex Scott (England WSL)

Carlos Tévez (Premier League)

Wesley Sneijder (Serie A)

Gianluca Vialli (Serie A)

Bixente Lizarazu (Bundesliga)

Day # 2