EA Sports começa a revelar EA Sports FC

Premier League

Richard Masters, CEO da Premier League disse: "Através da nossa parceria de longa data com a EA SPORTS, somos capazes de aproximar os fãs de todo o mundo da Premier League e reconhecemos a importância da próxima geração no crescimento do futuro do futebol. Estamos ansiosos para que o relacionamento evolua através do lançamento do EA SPORTS FC, seja através de desenvolvimentos na ePremier League, ou com a abertura de novos campos de futebol para beneficiar as comunidades no Reino Unido ou proporcionar aos fãs experiências emocionantes no jogo."

LaLiga

"Orgulhamo-nos de impulsionar a inovação no futebol, e a nossa parceria com o EA SPORTS FC exemplifica essa missão", disse Javier Tebas, Presidente da LaLiga. "O EA SPORTS FC será um centro de crescimento positivo no futebol e continuaremos a lutar por maneiras novas e inovadoras para que os fãs se envolvam autenticamente com os jogos da LaLiga."

NWSL

"O acordo de parceria de 2022 da NWSL com a EA SPORTS não foi apenas um momento monumental para o futebol feminino, mas também uma visão e investimento de longo prazo", disse Jessica Berman, comissária da NWSL. "O próximo capítulo do The World's Game depende do reconhecimento do incrível talento e impacto que ligas como a NWSL oferecem a todos os tipos de fãs de futebol, e o EA SPORTS FC fará exatamente isso e muito mais."

Bundesliga

"Fãs em todo o mundo podem descobrir e fazer conexões ao longo da vida com clubes e jogadores por meio de videojogos, e é crucial que as principais ligas de futebol, como a Bundesliga, utilizem as melhores plataformas para se envolverem com esse grupo de fãs", disse Peer Naubert, diretor de marketing da Bundesliga International. "A nossa parceria contínua com a EA SPORTS permite-nos fazer exatamente isso através do EA SPORTS FC, e esperamos que os nossos fãs estejam tão animados quanto nós para o futuro do futebol."

CONMEBOL

"Os fãs são a espinha dorsal do futebol global, e uma vitória para eles é uma vitória para o desporto como um todo", disse Juan Emilio Roa, Diretor Comercial e de Marketing da Conmebol. "Com a parceria com o EA SPORTS FC, apresentamos aos fãs a melhor maneira de experimentar o futebol da CONMEBOL fora do campo e a capacidade de se juntarem a um clube que se orgulha da inclusão e do avanço do jogo que todos amamos."

Superliga Feminina Barclays

"Para que o futebol avance, a elevação e a igualdade do futebol feminino precisam de ser um foco", disse Navin Singh, diretor comercial da The Football Association. "O EA SPORTS FC proporcionará aos fãs uma experiência de jogo feminino inigualável que destaca a importância e o impacto do futebol feminino. Sabemos que os fãs têm pedido mais oportunidades para se envolverem com o Barclays WSL, e o EA SPORTS FC fornece uma resposta."