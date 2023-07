Jogabilidade de EA SPORTS FC começa a ser desvendada

EA Sports FC é o próximo trunfo da EA Sports, após o corte que houve com a FIFA que levou à irremediável perda da licença com a organização que gere o futebol internacional. Ao longo dos meses EA Sports FC tem vindo a ser revelado aos poucos e agora surgem novidades sobre a jogabilidade que vamos encontrar no jogo.

EA Sports FC prepara-se para entrar em campo, substituindo o malogrado jogo FIFA, cuja série de várias décadas cai agora, assim como caiu a parceria entre a EA Sports e a FIFA.

Ao longo dos últimos meses, temos vindo a acompanhar o tremendo esforço que a EA Sports tem mantido para redireccionar a sua legião de fãs e jogadores, para o novo jogo e a verdade é que EA Sports FC tem conseguido, de certa forma, manter em alta as expetativas dos jogadores.

As novidades têm abundado com parcerias e outros acordos e intenções a serem anunciados mas, foi só agora que pudémos ver em primeira mão o que se poderá esperar quando entrarmos em campo.

Com efeito, a EA Sports revelou recentemente um primeiro trailer que indica e revela já um pouco da jogabilidade que poderemos esperar em EA Sports FC:

Durante um evento global que ocorreu em Amesterdão, foi revelado o jogador que dá cara pelo jogo, o avançado do Manchester City, Erling Haaland, que fez uma aparição surpresa ao lado de outras estrelas do World's Game, incluindo Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott e muito mais. Os anúncios variaram entre detalhar três novas tecnologias de ponta que usam dados reais de jogos para oferecer jogabilidade realista ao jogo e reunir jogadores de futebol masculino e feminino no mesmo campo numa estreia mundial para o Ultimate Team.

A Electronic Arts estreou o trailer de jogabilidade de EA SPORTS FC acima indicado, que mostra o realismo inovador proporcionado pelo HyperMotion V, que usa dados volumétricos de mais de 180 jogos profissionais no jogo masculino e feminino para oferecer movimentos e animações revolucionários do futebol real.

"A EA SPORTS definiu o futebol interativo durante 30 anos, e agora estamos a aproximar os fãs do desporto que amam através do EA SPORTS FC", disse Cam Weber, presidente da EA SPORTS. "Este é o próximo grande capítulo na nossa missão de criar o futuro do futebol com fãs de todo o lado, e começa com o FC 24 a entregar uma autenticidade incrível combinada com um enorme salto na inovação de jogabilidade. Damos-vos as boas-vindas ao clube."

"Este é um grande momento", disse David Jackson, vice-presidente da EA SPORTS. "O EA SPORTS FC é o maior clube de futebol do mundo, com uma comunidade de fãs que já abrange mais de 150 milhões. Através de um produto e serviços incríveis, parcerias de marca globalmente ressonantes e investimento no futebol de nível comunitário, o FC 24 marca o início da nossa ambição de aumentar o amor pelo futebol através da nossa plataforma. Há muito mais por vir."

EA SPORTS FC 24 e o Realismo

A EA SPORTS mudou a forma como as pessoas jogam e desfrutam do futebol, e novas tecnologias de ponta farão com que o EA SPORTS FC 24 proporcione um realismo inigualável em todos os jogos. O EA SPORTS FC™ 24 incluirá:

O HyperMotion V é o nosso maior salto em realismo até à data, que traduz o ritmo e a fluidez do futebol do mundo real para o The World's Game com a utilização de dados volumétricos de mais de 180 jogos profissionais do futebol masculino e feminino que nos permitem refletir o movimento do mundo real no jogo mais do que nunca.

PlayStyles powered pela Opta dimensiona os atletas, para além dos ratings gerais para dar vida às habilidades em campo que tornam os jogadores especiais. Cada PlayStyle dá aos jogadores capacidades únicas que verás e sentirás que tornam a tua forma de jogar mais autêntica

Um Frostbite Engine aprimorado entrega ao The World's Game, detalhes realistas, que trazem um novo nível de imersão através de modelos de jogador redesenhados, animações mais suaves e características visivelmente únicas que tornam cada jogador especial. Os kits movem-se agora como materiais do mundo real, e reagem ao passo do jogador, mudam à medida que mudam de direção e fluem com eles enquanto jogam.

"A nossa missão é aproximar ainda mais os fãs do The World's Game, e o EA SPORTS FC 24 realmente é a melhor iteração até agora", disse Nick Wlodyka, vice-presidente sénior e gerente geral do EA SPORTS FC. "Ao longo das últimas décadas, testemunhamos não apenas uma mudança sistémica na forma como a nossa comunidade abraça o futebol, mas também uma grande evolução de como se envolvem e se conectam com as nossas experiências interativas. O EA SPORTS FC 24 aproveita as novas tecnologias de jogabilidade para construir a expressão mais realista do belo jogo que já criamos."

Uma estreia mundial do futebol masculino e feminino no mesmo campo

Como parte de um compromisso mais amplo com o futebol feminino, o EA SPORTS FC 24 reunirá o futebol masculino e feminino para jogar no mesmo campo pela primeira vez. Os jogadores poderão experimentar novos recursos do Ultimate Team, incluindo receber jogadoras de futebol feminino em campo pela primeira vez no Ultimate Team para que as jogadoras criem o XI dos seus sonhos.

"Celebrar o desporto para todos é o que continua a impulsionar-nos e inspirar-nos", disse Andrea Hopelain, vice-presidente sénior de marca da EA SPORTS. "É por isso que estamos orgulhosos de anunciar a iteração mais inclusiva e diversificada do jogo até agora. Seja a jogar com o maior grupo de jogadores que já tivemos no Ultimate Team ou com novas ligas como a Liga F e o Google Pixel Frauen-Bundesliga, a EA SPORTS tem orgulho de defender o jogo feminino virtual e fisicamente."

Estrela de capa de EA SPORTS FC 24

No evento, o avançado do Manchester City e da Noruega, Erling Haaland, foi revelado como a estrela da capa do EA SPORTS FC 24. Após a histórica temporada de três vitórias de Haaland com o Manchester City, incluindo o número recorde de golos marcados numa temporada da Premier League, ele destacou-se como a escolha clara para anunciar uma nova era na longa história da EA SPORTS. As estrelas da capa da EA SPORTS sempre definiram o auge do talento do futebol – na vida real e no jogo – e os atributos fenomenais de Haaland em finalização, posicionamento e fisicalidade não são exceção.

"Todos os jogadores de futebol sonham em ser a estrela da capa. Estou orgulhoso por desempenhar um papel importante no lançamento da nova era do principal jogo de futebol do mundo no EA SPORTS FC", disse Erling Haaland. "A primeira vez que segurei a capa nas mãos, a minha reação imediata foi pensar, imagina se eu pudesse mostrar-me esta capa há 10 anos. Espero que também possa inspirar a próxima geração a acreditar em si mesma para alcançar os seus sonhos. É uma honra não só estar nesta capa, mas também na capa da Ultimate Edition ao lado dos meus ilustres colegas e lendas do jogo mundial, como Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba e muitos mais."

Uma autêntica experiência de futebol

Com autenticidade e inovação na sua essência, o EA SPORTS FC 24 apresenta os melhores jogadores dos maiores clubes, ligas e competições ao redor do mundo – tanto no jogo masculino quanto no feminino.

Tendo já confirmado que algumas das melhores competições do mundo seriam apresentadas no EA SPORTS FC – incluindo LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A e CONMEBOL Libertadores – a EA SPORTS anunciou uma renovação exclusiva com a UEFA, o que significa que o EA SPORTS FC 24 é o único lugar onde podes jogar a icónica UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Super Cup.

"É um momento emocionante", disse Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA. "Estamos entusiasmados por continuar a nossa relação com a EA SPORTS, tendo as edições masculina e feminina das competições de clubes da UEFA incluídas para os jogadores que procuram a experiência de jogo mais autêntica de sempre. O EA SPORTS FC desempenha um papel crucial no futuro do envolvimento no futebol; Estamos muito satisfeitos por colaborar nesta viagem."

Além disso, a EA SPORTS anunciou uma emocionante renovação de longo prazo com a Premier League, historicamente a liga mais popular do jogo.

O CEO da Premier League, Richard Masters, disse: "A EA SPORTS é um dos parceiros mais antigos da Premier League e, juntos, inspiramos gerações de jogadores e fãs de futebol. Estamos muito satisfeitos por fazer parte do EA SPORTS FC 24 e estamos ansiosos para trabalhar juntos em mais projetos emocionantes nos próximos anos."

Duas ligas adicionais de futebol feminino – a Google Pixel Frauen-Bundesliga e a Liga F – estão confirmadas para figurar no EA SPORTS FC 24, juntando-se à Barclays Women's Super League, à D1 Arkema, à National Women's Soccer League e à UEFA Women's Champions League.

A EA SPORTS anunciou o Founders Status para celebrar os fãs que se juntam ao EA SPORTS FC no início de uma nova era para o The World's Game. Os fãs que jogarem o EA SPORTS FC 24 até 1 de novembro de 2023 tornar-se-ão Founders do FC e desbloquearão benefícios, incluindo um emblema e um kit exclusivos de Founder para representar o seu estatuto nos próximos anos. Além disso, os Founders do FC terão acesso a um conjunto de grandes benefícios exclusivos para Founders em todo o EA SPORTS FC 24 e mais além.

O EA SPORTS FC 24 estará disponível para jogar no dia 29 de Setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de Setembro de 2023. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 24, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os fãs que reservarem a Ultimate Edition até 22 de Agosto receberão uma série de benefícios para os jogadores, incluindo um item Herói não trocável da UEFA Champions League Ultimate Team em Novembro.