Análise EA SPORTS FC (Playstation 5)

O reinado de FIFA da EA SPORTS terminou com a edição de FIFA 23, conforme todos sabem e este ano assistimos ao nascimento de uma nova marca de futebol virtual: EA SPORTS FC. O Pplware já deu os primeiros chutos na bola e .... venham ver.

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo do último ano (aqui, aqui ou aqui), a parceria entre a EA SPORTS e a FIFA cedeu no ano passado e como tal, a série de videojogos FIFA teve um fim inesperado.

No entanto, tal não quer dizer que todo o trabalho dos últimos 30 anos tenha sido deitado fora. Muito pelo contrário. A EA SPORTS pegou em tudo o que fez de bom e de melhor, juntou francas melhorias ao que tinha de menos bom e ainda colocou algumas cerejas por cima, para trazer à luz do dia, EA SPORTS FC.

Mas vamos conhecer um pouco melhor EA SPORTS FC.

Não há como dizer de outra forma. A primeira impressão com que se fica quando arrancamos EA SPORTS FC pela primeira vez, traz-nos uma ligeira sensação de familiaridade. Talvez a componente gráfica se destaque mas, não se vislumbra, no imediato, novidades ou grandes melhorias.

Os menus mudaram e a apresentação geral também se alterou mas, o grosso das opções de jogo mantém-se inalterada. Contudo, isso é apenas na superfície, pois existem bastante melhorias e novidades que EA SPORTS FC traz consigo.

A EA SPORTS continua a empenhar os seus esforços no sentido de trazer a jogo, a mais bela e mais realista simulação de futebol e este jogo é mais um passo nessa direção. As novidades que foram implementadas seguem esse objetivo e ajudam a consolidar essa sensação crescente.

Desde o regresso mais refinado da tecnologia HyperMotion, ao motor de jogo melhorado Frostbite, passando pela convocatória massiva de atletas femininas ou pelos "novos" PlayStyles.

A tecnologia HyperMotion está melhor que nunca na reprodução dos movimentos dos jogadores. Apesar de ainda não se terem conseguido erradicar algumas situações mais caricatas e esquisitas, os movimentos dos jogadores estão fluídos e elegantes sendo que com a introdução dos Playstyles, existem alguns atletas que se movimentam e agem tal e qual como na realidade. Um dos exemplos mais flagrantes será o de Haaland e dos seus arranques no seu estilo robusto na direção da baliza.

A EA SPORTS analisou e estudou os movimentos reais de inúmeros atletas em vários aspetos de jogo, para melhor reproduzir no jogo. Movimentos como estilo de corrida, controlo do esférico ou até mesmo a forma como passam, rematam ou fazem um desarme foram analisados e esmiuçados para dentro do jogo.

Com efeito, e tal como referi acima, os PlayStyles conseguem trazer a jogo outro nível de autenticidade. Combinando as principais características de certos jogadores mais emblemáticos com o seu Playstyle especifico, esses atletas parecem mesmo os verdadeiros em campo. É algo semelhante aos X Factors da série NHL e existem vários tipos de Playstyles disponíveis.

Existem mais de 30 Playstyles no total, divididos pelas áreas de Remate, Passe, Defesa, Controlo de Bola, Físico e Guarda-Redes.

Muitas animações e movimentos novos foram implementados em EA SPORTS FC e tudo isto misturado acaba por resultar num jogo mais bonito, mais elegante e mais fluido. A EA SPORTS prometeu e cumpriu, quando referiu que iriam haver novas animações. Novas fintas, recepções de bola, desarmes e bloqueios, entre muito mais.

O Frostbite melhorado faz com que tudo o que se veja no écran esteja simplesmente fantástico. Até os árbitros receberam atenção, com uma perspectiva própria quando marcam faltas ou mostram cartões.

Não se trata de nenhuma inclusão que mude o jogo, ou mesmo que tenha grande impacto no seu desenrolar mas, é um preciosismo que fica bastante bem no decorrer das partidas.

Aliás, tudo isso faz parte de uma introdução marcante em EA SPORTS FC que é a de, humanizar mais o jogo. Pormenores como a equipa no balneário, nos tuneis de acesso, postos de entrevistas, ... surgem agora com frequência antes, durante e depois dos jogos, dando-lhes uma abrangência muito maior.

A preocupação da EA SPORTS com a apresentação visual do jogo vê-se em muitos aspetos. Por exemplo, a apresentação de cada jogo é agora feita de uma forma mais gráfica mas mais leve em simultâneo. A visualização dos 11 titulares, da forma das equipas, das táticas imiscui-se com imagens dos jogadores a sair dos balneários, os reservas a aquecer ou a entrarem em campo. Flui mais e melhor e traz mais vida ao antes, durante e depois dos jogos....

E de regresso estão também os pop-ups que surgem sobre o relvado com curiosidades e dados estatísticos dos lances em tempo real, que vão ocorrendo.

As afinações da física introduzida quer na bola, quer nos jogadores, fazem de cada lance e cada jogo, uma experiência única. O esférico tem um comportamento distinto e credível, consoante a forma como é chutada, ou como bate nos jogadores, as colisões e disputas de bola entre jogadores estão mais orgânicas, assim como a diferenciação entre os melhores jogadores é notória.

Não é tudo perfeito! Claro que não. Continuam a haver glitches, situações absurdas e outras limitações mas, o caminho está traçado e a direção é, numa primeira análise, a mais correta.

Por falar em bugs, um que se torna algo irritante é quando um jogador é substituído antes da bola ir ao centro, vendo-se esse jogador a desaparecer miraculosamente de campo, para surgir a animação de substituição.

Um dos modos (senão O modo) mais jogado dos jogos da série FIFA, é o Ultimate Team. E em EA SPORTS FC parece que a tradição se vai manter.

O Ultimate Team, continuará a ser a coqueluche de EA SPORTS FC e a Electronic Arts investiu um pouco neste modo de jogo, fazendo uma pequena revolução, em particular com a inclusão das atletas femininas.

Com efeito, a EA SPORTS procedeu a algumas alterações de vulto no Ultimate Team. A mais visível de todas é, claramente, a introdução das atletas femininas que agora passam a jogar com os seus companheiros masculinos.

Estando disponíveis (e saindo nos packs) juntamente com os homens, as mulheres conquistaram de vez o Ultimate Team e apresentam o dom de acrescentar uma tremenda variedade e opções de escolha aos jogadores na altura de criarem as suas equipas.

É um tema que gerou alguma discussão inicialmente, muito em particular pelos ratings das atletas, estranhamente equiparados aos dos homens. Mas também pelo comportamento e jogabilidade que apresentam quando colocadas em campo, lado a lado com os atletas masculinos.

Seja, como for, é uma introdução nova e que traz uma lufada de ar fresco aos campos de EA SPORTS FC e que se encontra a vingar, pois muitas equipas apresentam jogadoras nos seus 11.

Outra novidade, talvez a mais importante introduzida no Ultimate Team de EA SPORTS FC, é o conceito de Evoluções (Evolutions).

Esta opção, um pouco à semelhança do que acontece com NBA 2K, permite aos jogadores melhorar alguns atletas, completando determinados objetivos para tal. Esta novidade significa muita coisa. Primeiro que tudo, que há jogadores que não são fechados e que podem ser melhorados ao nosso gosto mas, e principalmente, algumas cartas que anteriormente iriamos desprezar (ou mesmo vender) podem passar agora a ter uma segunda vida importante para o nosso clube.

Quanto aos restantes modos de jogo, mantém-se inalterados e marcam presença em EA SPORTS FC, como se de um novo FIFA se tratasse.

No modo Carreira, nota especial para a existência de uma Visão Tática (treinador ou jogador) que nos permite criar a nossa visão da forma como pretendemos que a equipa jogue. Além disso, existe ainda uma forma de visualização a partir da linha lateral, com uma perspectiva completamente diferente entre algumas outras afinações. Não se trata de uma revolução mas trata-se de um modo bastante robusto e testado ao longo dos anos.

Outra novidade no Modo Carreira de Jogador, é a inclusão do conceito de Agente de Jogador que nos permite a escolha de algumas equipas como potenciais objetivos de transferências futuras. Não é imediato, ou seja, podemos aspirar ser transferidos para o Barcelona mas, terá de ser de uma forma gradual. E isto faz-se através da conclusão de determinados objetivos (número de gols, número de remates, titularidade,...), época após época e só assim conseguiremos nos ir transferindo de equipa em equipa, até chegar ao objetivo final.

Fica, de qualquer forma, a ligeira sensação de que, a evolução no modo Carreira (de Jogador) seja um pouco rápida demais.

O VOLTA, permanece praticamente intocado mas igualmente viciante, com mais e melhores recompensas. Por outro lado, o Pro Club, agora conhecidos apenas como Club, também recebeu poucas inovações e mantém o seu rumo.

Quanto a modos de jogo, dada a evolução de FIFA ao longo dos anos, não fica muito espaço para EA SPORTS FC inovar.

EA SPORTS FC é, efetivamente, a continuação de FIFA. Apenas com um nome diferente. Mas mais que isso, pode-se considerar como sendo o próximo passo evolutivo do futebol virtual da EA SPORTS. Apresenta algumas novidades de realce e bastantes melhorias capazes de fazer dele o novo vicio de milhões de jogadores por esse planeta fora.

Com todas as novidades introduzidas, podemos afirmar que uma partida de EA Sports FC 24 é uma experiência mais dinâmica e mais intensa que qualquer um dos jogos anteriores da série FIFA.

Mas... persiste o alerta dado pela comunidade. A EA Sports não deve ficar a dormir à sombra da bananeira e deve começar já a pensar na próxima iteração de EA SPORTS FC com vista em trazer ainda mais conteúdo e inovação a jogo.

Curiosidades EA SPORTS FC

Entretanto, deixamos alguns números interessantes sobre os primeiros 24 dias do EA SPORTS FC 24:

Com um número incrível de golos marcados, os avançados tiveram um início movimentado no FC 24. Os melhores marcadores gerais masculinos e femininos até agora são:

Men's Top 5 Scorers

Darwin Núñez

Ansu Fati

Erling Haaland

Timo Werner

Randal Kolo Muani

Women's Top 5 Scorers

Sam Kerr

Kadidiatou Diani

Alex Morgan

Trinity Rodman

Alexia Putellas