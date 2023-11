Carros elétricos: Milhões de euros que não entram nos cofres do Estado

Em Portugal tem havido uma forte aposta na mobilidade elétrica. O Governo Português tem disponibilizado isenções fiscais para quem pretender ter viaturas elétricas. Segundo contas recentes, isenções fiscais a elétricos ultrapassa os 100 milhões de euros.

Carros elétricos: mais de 18 mil viaturas a bateria comercializadas no ano passado

As contas foram feitas pelo ACP que revela que em causa estão as isenções de Imposto Sobre Veículos (ISV) e Imposto Único de Circulação (IUC) às mais 18 mil viaturas a bateria comercializadas no ano passado. A este valor soma-se ainda o IVA cobrado sobre o ISV.

Segundo dados do relatório da Execução Orçamental, o ISV, imposto pago no ato da compra, ficou aquém do orçamentado para 2022. Tal pode dever-se à falta de viaturas para entrega, mais sentido nos automóveis a combustão. Já o IUC teve um grau de execução de 108% face ao valor previsto, isto mesmo tendo em conta a isenção de IUC para viaturas 100% elétricas. Esta política de isenção e benefícios para as viaturas elétricas vai ao encontro do recomendado pela União Europeia, revela o ACP.

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado revelou recentemente que “neste momento não está em cima da mesa acabar com a isenção, o IUC é um dos incentivos da mobilidade elétrica”. O IUC é um dos temas da atualidade e são muitas as contas que se tem feito. Nas redes sociais muito se tem falado sobre o assunto e um dos posts mais populares é referente ao Tesla de 100 mil euros não pagar IUC, enquanto que um Opel Corsa B vai pagar 156 euros.

De acordo com informações, mais 2 milhões de carros vão pagar mais IUC. Este imposto pode aumentar até 400% em algumas situações. Cálculos da Deloitte, um carro com 900 de cilindrada e com matrícula de maio de 2005, pagou este ano 19,34 euros de Imposto Único de Circulação. No entanto, com as mudanças do Governo, o IUC vai atingir os 96,92 euros (uma subida de 401%), ao longo dos próximos anos - saber mais aqui .