Países Baixos já têm 2000 metros quadrados de ciclovias solares a gerar eletricidade

Enquanto adeptos fiéis das bicicletas, os Países Baixos possuem agora 2000 metros quadrados de ciclovias solares a gerar eletricidade.

Embora não seja um conceito novo, a tecnologia destinada às estradas solares está em fase de desenvolvimento, não sendo ainda adotada massivamente.

Apesar disso, os Países Baixos fizeram jus à sua queda pelas bicicletas e decidiram aproveitar os 35 mil quilómetros de ciclovia para instalar duas ciclovias solares, nas regiões da Holanda do Norte e Brabante do Norte; cada uma com mil metros quadrados de painéis solares.

Estas são as duas primeiras ciclovias solares com esta magnitude no país.

Ciclovias solares aproveitam uma estrutura que já abunda nos Países Baixos

A construção desta estrutura solar ficou a cargo do grupo Colas, por via da empresa Wattway, em conjunto com a empresa local BAM Royal Group.

Tecnologia deste tipo foi testada durante vários anos, em vários países, pelo que os quase 10 anos de experiência permitiram melhorar e otimizar o seu funcionamento.

As novas ciclovias solares têm uma potência de 148 Watt-pico (Wp) por metro quadrado, melhorando as suas versões anteriores, que se mantinham nos 119 Wp, em quase 25%.

De acordo com estimativas da Wattway, os painéis solares colocados sobre as ciclovias existentes serão capazes de produzir cerca de 140 MWh de eletricidade durante o primeiro ano, uma média de cerca de 438 kWh por dia de energia renovável.

A Wattmay utilizou um novo tipo de painel solar sólido, com alguns milímetros de espessura, mas com a resistência necessária para suportar a passagem de bicicletas. Além disso, garante-lhes a mesma aderência que às estradas convencionais, e é translúcido o suficiente para que os raios solares possam passar.

A Wattway irá monitorizar estas ciclovias solares durante os próximos cinco anos, tendo em vista o aperfeiçoamento da tecnologia.