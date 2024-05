Maior investimento em tecnologias de energia limpa está a promover o crescimento económico

O investimento na expansão de tecnologias de energia limpa, como a solar fotovoltaica e as baterias, está a tornar-se num potente motor económico. Pelo menos, é a conclusão de um novo relatório conduzido pela Agência Internacional da Energia (AIE).

Numa análise que considerou "inédita", o relatório Advancing Clean Technology Manufacturing da AIE concluiu que o investimento global no fabrico de cinco tecnologias-chave de energia limpa aumentou para 200 mil milhões de dólares em 2023, num aumento de mais de 70% em relação a 2022, que representou cerca de 4% do crescimento do PIB mundial.

As conclusões do relatório publicado hoje atribuem o mérito ao investimento nas energias solar fotovoltaica e eólica, baterias, eletrolisadores e bombas de calor. Este está a tornar-se um poderoso motor económico a nível mundial, criando oportunidades industriais e de emprego.

Segundo o relatório, as despesas com o fabrico de energia solar fotovoltaica mais do que duplicaram no ano passado, enquanto o investimento no fabrico de baterias aumentou cerca de 60%. Consequentemente, a capacidade atual de fabrico de módulos solares fotovoltaicos já está em conformidade com o que é necessário para 2030, com base no cenário de emissões líquidas nulas da AIE.

No caso das células de bateria, se forem incluídos os projetos anunciados, a capacidade de fabrico está a 90% do caminho para satisfazer a procura líquida nula no final da década. Aliás, o relatório concluiu que muitos dos projetos em curso estarão operacionais em breve: cerca de 40% dos investimentos no fabrico de energia limpa em 2023 foram efetuados em instalações que deverão entrar em funcionamento em 2024; e, no caso das baterias, esta percentagem sobe para 70%.

A produção recorde de centrais solares fotovoltaicas e de baterias está a impulsionar as transições de energia limpa - e o forte pipeline de investimentos em novas instalações e expansões de fábricas deve adicionar mais impulso nos próximos anos. Embora ainda seja necessário um maior investimento em algumas tecnologias - e o fabrico de energia limpa possa ser mais difundido em todo o mundo - a direção da viagem é clara. Os decisores políticos têm uma enorme oportunidade de conceber estratégias industriais com transições de energia limpa no seu centro.

Disse Fatih Birol, o diretor-executivo da AIE.

O relatório da agência internacional foi produzido em resposta a um pedido dos líderes do G7 feito em 2023 e fornece orientações para os decisores políticos no desenho de estratégias industriais focadas na produção de energia limpa.

Apesar de não ser vinculativo, estabelece princípios orientadores que podem auxiliar o planeamento de estratégias.

China lidera no fabrico de energia limpa

Curiosamente, a China detém mais de 80% da capacidade global de fabrico de módulos solares fotovoltaicos. De facto, o fabrico de energia limpa é, ainda, dominado por apenas algumas regiões do globo.

Conforme se lê numa publicação oficial, novos dados e análises baseados em avaliações a nível das fábricas de mais de 750 instalações indicam que a China continua a ser o produtor de mais baixo custo de todas as tecnologias de energia limpa.

A construção de instalações de fabrico de baterias, energia eólica e solar fotovoltaica é normalmente 20% a 30% mais cara na Índia do que na China e 70% a 130% mais cara nos Estados Unidos e na Europa.

Apesar disso, o relatório concluiu que o fabrico de células de bateria poderá tornar-se menos concentrado geograficamente até ao final da década. Se todos os projetos anunciados forem concretizados, a Europa e os Estados Unidos poderão atingir, cada um, cerca de 15% da capacidade instalada global até 2030.