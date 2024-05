Jogos grátis no Playstation Plus para Maio de 2024

O mês de maio já chegou e, com o novo mês, chegaram também novos jogos ao serviço Playstation Plus. Venham saber quais...

A Sony já revelou quais são os títulos que chegarão agora em Maio, sem custos adicionais, a todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus.

Tratam-se certamente de jogos que vos vão deixar bastante satisfeitos, como podem ver de seguida. Estes jogos estão disponíveis para download na PlayStation Store desde dia 7 de Maio.

EA SPORTS FC 24

Palavras para quê?? Quem, nos dias de hoje, não conhece ainda EA SPORTS FC 24, o sucessor de FIFA? A Edição Standard do EA SPORTS FC 24 inclui os jogos para a PlayStation 5 e a PlayStation 4. Mais de 19 000 jogadores e jogadores totalmente licenciados, mais de 700 equipas e mais de 30 ligas é o que EA SPORTS FC 24 tem para oferecer. Uma jogabilidade mais apurada e intensa, usando tecnologias de ponta que potenciam um realismo maior, como o HyperMotionV. Uma coletânea de estilos de jogo otimizados pela Opta e um Motor Frostbite aperfeiçoado. Os membros do PlayStation Plus poderão ainda desfrutar de um conteúdo exclusivo para o modo Ultimate Team, sendo este um PlayStation Plus starter pack, que contém 11 jogadores não negociáveis com classificação 82 ou superior, além de um dos maiores craques de todos os tempos do futebol como uma escolha ICON Loan Player Pick para 7 jogos.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2, disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, é a continuação do aclamado FPP slasher hardcore que se passa um ano após os eventos de Ghostrunner. Os jogadores terão a oportunidade de se aventurarem no futuro cyberpunk pós-apocalíptico que decorre após a queda da Keymaster, uma tirana que governou a Dharma Tower, o último refúgio da humanidade. No jogo, Jack está de volta para enfrentar o culto violento de IA que se formou em torno da Dharma Tower e moldar o futuro da humanidade.

Tunic

Tunic, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é um título de ação isométrico sobre uma pequena raposa numa grande aventura, onde os jogadores poderão explorar uma terra recheada de lendas perdidas, poderes antigos e monstros ferozes. Já Lightfall para o Destiny 2, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é uma expansão que marca o penúltimo capítulo da épica saga Luz e Trevas do universo Destiny. Nesta nova campanha, os jogadores irão enfrentar o poder de Calus e da Legião das Sombras na sua lita pela libertação da metrópole de Neomuna.

Como nota de rodapé, convém referir que EA SPORTS FC 24* estará disponível até dia 17 de Junho enquanto que os restantes, ficarão até ao dia 3 de Junho de 2024.