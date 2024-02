Jogadores de Call of Duty processam a Activision por monopolizar ligas e torneios

Se bem se lembram, há bem pouco tempo terminou finalmente o conturbado processo de compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft por 69 mil milhões de dólares. Mas há agora um assunto polémico, pois os jogadores de Call of Duty estão a processar a criadora de jogos alegando que esta monopoliza ligas e torneios.

Activision acusada por jogadores de CoD de monopolizar ligas e torneios

Segundo as recentes notícias da Reuters, a Activision Blizzard foi recentemente alvo de um processo judicial nos Estados Unidos da América, onde é acusada de monopolizar as ligas e os torneios do seu popular jogo Call of Duty. Os pormenores indicam que a acusação alega que a criadora de jogos restringe a competição por jogos organizados no CoD.

Hector Rodriguez e Seth Abner são ambos jogadores profissionais e disseram nesta quinta-feira (16), no processo aberto no tribunal federal de Los Angeles, que a Activision está a monopolizar de forma ilegal e lucrativa o mercado de ligas e torneios de Call of Duty. O processo diz mesmo que a Activision impôs cláusulas contratuais "draconianas" às equipas e aos jogadores.

A ação judicial diz que "as equipas que não aceitaram (ou não puderam) atender às exigências exorbitantes da Activision foram totalmente excluídas do mercado profissional de Call of Duty".

Tal como sabemos, e o processo reforça, o título da Activision Blizzard, que chegou ao mercado em 2003, é um dos mais vendidos de sempre na indústria de jogos, tendo sido um significativo impulsionador da receita anual da empresa.

Por sua vez, a criadora que agora pertence à Microsoft, disse em comunicado que "vai-se defender fortemente destas alegações que não têm nenhuma base factual ou de lei". Para além disso, a Activision disse ainda ter recusado uma exigência pré-processual dos acusadores de "dezenas de milhões de dólares".