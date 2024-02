Samsung aumentou a equipa secreta que estará a desenvolver a sua alternativa aos Vision Pro

Informações adiantam que a Samsung está a acelerar o processo para lançar a sua alternativa aos óculos Vision Pro da Apple, em breve.

Há algum tempo que a Samsung tem vindo a preparar os seus próprios óculos de Realidade Virtual (RV) ou Aumentada, com o objetivo de competir com os Vision Pro da Apple. No entanto, os últimos rumores sugerem que os sul-coreanos querem acelerar o passo para os lançar ainda este ano.

De acordo com o The Korea Economic Daily, também conhecido como Hankyung, a Samsung criou uma equipa secreta dedicada ao desenvolvimento do dispositivo no verão passado. Porém, o que era inicialmente um pequeno grupo de especialistas e programadores transformou-se numa área com mais de 100 pessoas.

Esta rápida expansão poderá estar a ser alimentada pela vontade da empresa de ter um equipamento próprio a rivalizar com os Vision Pro da Apple, que saíram há cerca de duas semanas. O grupo encarregue de criar os óculos assinados pela Samsung funcionaria no seio da divisão de smartphones da empresa, presidida por Tae-Moon Roh.

Estará a versão da Samsung à altura dos Vision Pro da Apple?

Os rumores já são alguns e dão conta de que a Samsung não deverá estar a desenvolver um novo equipamento sozinho, tendo como parceiras a Google, parceira responsável pelo software, e a Qualcomm, aliada para desenvolver o hardware com a sul-coreana.

Embora não haja muita informação, especula-se que a Samsung quer criar uma versão do Android para competir com o visionOS, o sistema operativo dos Vision Pro.

O jornal da Coreia do Sul, Hankyung, afirma que a Samsung direcionou recursos para lançar os seus óculos durante este ano. Porém, não menciona datas específicas.