Empresa chinesa conclui o poço de energia geotérmica mais profundo da China

Não só a energia solar e eólica dão forma às fontes renováveis. Também a geotérmica é uma alternativa a considerar, ainda que não seja explorada com a mesma devoção. Agora, a chinesa Sinopec concluiu o poço de energia geotérmica mais profundo da China, com mais de cinco quilómetros!

Conhecida como Sinopec, a empresa chinesa Petroleum & Chemical Corporation, concluiu com êxito a perfuração do poço de exploração geotérmica mais profundo da China, o Fushen-1, em Hainan, atingindo uma profundidade de 5200 metros.

Conforme partilhado, num comunicado, trata-se de uma conquista crucial para melhorar o desenvolvimento e a exploração em grande escala dos recursos geotérmicos no sul da China, bem como para contribuir para o ajustamento da estrutura energética.

Este projeto proporcionou uma compreensão mais profunda da formação geotérmica e do processo de enriquecimento no sul da China, representando um avanço significativo na exploração de rochas quentes e secas, tanto em termos de localização geográfica como de profundidade.

A mesma comunicação da Sinopec revela que o objetivo da perfuração do poço Fushen-1 é o granito datado de há 250 milhões de anos.

Desde que a exploração foi lançada em agosto de 2023, a Sinopec adotou várias tecnologias inovadoras desenvolvidas de forma independente, incluindo a combinação de perfuração de duplo acionamento e injeção de alta pressão, para atingir o limite de temperatura de rocha quente e seca estipulado pelas normas nacionais da indústria energética, ao mesmo tempo que forma as tecnologias-chave de deteção e avaliação de recursos geotérmicos profundos.

Lê-se no comunicado.

O próximo passo será a realização de uma extensa pesquisa e testes de campo no poço Fushen-1, no sentido de estabelecer a primeira plataforma a integrar investigação, formação e experimentação de geotermia profunda no sul da China.

Além disso, promover também a exploração e a formulação de métodos teóricos e sistemas técnicos aplicáveis à região, ajudando a China a atingir o objetivo "Dual-Carbon".

Energia geotérmica é promissora

O desenvolvimento e a aplicação da geotermia profunda têm perspetivas promissoras, pois "trata-se de um recurso energético renovável estável, fiável, ecológico e com baixo teor de carbono".

Apresenta como vantagens "as grandes reservas, a ampla distribuição e o facto de ser amigo do ambiente".

De acordo com os levantamentos geológicos da China, os recursos geotérmicos de rocha quente e seca na faixa de 3 quilómetros a 10.000 metros de profundidade na área terrestre da China são equivalentes a 856 biliões de toneladas de carvão convencional, e se apenas 2% deles forem extraídos, podem atingir 2993 vezes o consumo anual de energia da China em 2023.

A Sinopec revela estar empenhada em tornar-se a empresa líder da China no desenvolvimento e utilização da energia geotérmica. Afinal, segundo conta, já possui uma capacidade acumulada de aquecimento geotérmico de quase 100 milhões de metros quadrados, com vários projetos regionais de aquecimento geotérmico de vários milhões de metros quadrados já construídos e em funcionamento.

Conforme partilhado, a Sinopec abordou uma série de tecnologias de base para alcançar uma exploração de elevada eficiência e assumiu a liderança na produção de mais de 50% das normas do setor, bem como da primeira norma da associação geotérmica internacional da China.