IA já cria carros: Nissan teve ajuda na conceção do modelo Qashqai 2025

Em mais uma prova de capacidades, a Inteligência Artificial (IA) ajudou a Nissan a conceber o modelo Qashqai 2025 da marca. A informação foi confirmada pelos executivos.

Os executivos da Nissan confirmaram que utilizaram IA para conceber o Nissan Qashqai 2025 da empresa. A tecnologia ajudou, também, a melhorar a produção em termos de manutenção da maquinaria e identificação de erros.

Em declarações aos meios de comunicação social nas instalações da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, o vice-presidente europeu de Design, Matthew Weaver, explicou que a IA foi utilizada no design da grelha dianteira do novo Qashqai, pelo padrão complexo da estrutura e pela necessidade de aerodinâmica e arrefecimento.

A IA revelou-se útil, na medida em que permitiu testar inúmeras variações no processo de design da grelha, equilibrando o caráter visual e as necessidades técnicas do modelo da Nissan.

Na perspetiva de Friederike Kienitz, uma executiva sénior da Nissan, relativamente à utilização da IA em contexto de fábrica, a aprendizagem automática permite uma previsão mais rigorosa de quando é necessária a manutenção dos robôs e possibilita a deteção de tendências de erros de produção.

Segundo a imprensa, a equipa sénior da Nissan não comentou sobre o impacto que a utilização crescente da automação e da IA terá no número de trabalhadores. No entanto, partilhou que o número atual de efetivos da fábrica de Sunderland, de cerca de 6000 empregados, manter-se-á provavelmente assim, apesar das projeções de crescimento da produção.