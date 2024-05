Quer ter uma casa mais inteligente? Esta solução custa cerca de 7€

Equipar uma casa para ser inteligente é uma forma muito conveniente de otimizar determinadas tarefas. Democratizando esta otimização, o IKEA tem uma boa solução, disponível por cerca de 7€ e fácil de utilizar.

Hoje em dia, não faltam produtos que transformam as casas num pequeno centro tecnológico, ajudando os utilizadores mais atarefados a otimizar processos, mas auxiliando, também, os mais preguiçosos a ligar aquela luz instalada longe do sofá.

O mercado está recheado de alternativas, desenhadas e concebidas para várias carteiras. Apesar disso, ter uma casa inteligente não precisa de ser complexo, nem tampouco caro, pelo que esta solução do IKEA pode responder às necessidades de uma fatia dos utilizadores, dependendo do objetivo.

Trata-se de uma ficha que permite ligar qualquer lâmpada, máquina de café ou outro eletrodoméstico e controlá-lo à distância, mesmo fora de casa.

A TRETAKT custa 7€ e pode ser ligada/ desligada na aplicação IKEA Home Smart, com um comando ou com um sensor de movimento.

Conforme descrito no site, podem ser ligadas até 10 fichas a um comando ou sensor de movimento. Na aplicação IKEA Home Smart, pode ligar ou desligar tomadas a qualquer altura, bem como agendar as definições com temporizadores.

TRETAKT