“Apelo à ação”: Ferrari alerta rivais para os carros elétricos chineses

Não é um aviso inédito, mas chega por via de uma voz diferente. A Ferrari está a avisar os seus rivais relativamente à chegada dos carros elétricos chineses, assegurando que esta deverá ser um "apelo à ação" para as fabricantes europeias.

Na perspetiva de Benedetto Vigna, diretor-executivo da Ferrari, numa entrevista à BloombergTV, a chegada dos carros elétricos chineses é um "apelo à ação" para as fabricantes europeias. Com o seu primeiro supercarro totalmente elétrico a chegar no próximo ano, a Ferrari está a avisar os seus rivais sobre os modelos oriundos da China.

As pessoas estão a definir isto como uma guerra, mas para mim é uma boa competição.

Disse Vigna, referenciando uma altura em que as tensões entre a China e a Europa se intensificam.

Tensão entre a China e a UE não parece assustar a Ferrari

Recorde-se que o limite que a União Europeia (UE) tem para anunciar os resultados da sua investigação, relativamente aos apoios chineses aos seus carros elétricos, está perto.

Com potenciais taxas a serem adotadas pela UE e após a decisão americana de taxar em 100% os carros elétricos chineses importados, a China está a considerar retaliação.

Taxar em 25% as importações de veículos com motores grandes, pela China, pode afetar gravemente as fabricantes de automóveis de luxo como a Porsche, Audi e Range Rover, que representam grande parte das importações de automóveis da China.

A Ferrari, por sua vez, está menos exposta do que os seus rivais, afirmando que manterá a sua quota de vendas, na China, abaixo dos 10% devido às tarifas existentes.

A China não é para a Ferrari o que é para outras marcas de luxo. O mercado na China ainda não está maduro.

Planos para o supercarro elétrico da Ferrari

Vigna confirmou que a Ferrari planeia lançar o seu primeiro supercarro totalmente elétrico até o final do próximo ano. Espera-se que o modelo eletrificado seja lançado no quarto trimestre de 2025.

Em novembro do ano passado, o diretor-executivo adiantou que o desenvolvimento do veículo estava a correr "como planeado, mas alguns processos estão até mesmo adiantados". Este disse, ainda, que vários clientes já manifestaram interesse em comprar o primeiro veículo elétrico da Ferrari, estando à espera do seu "carro verde".

A Ferrari pretende que 60% das vendas sejam de veículos híbridos e elétricos até 2026.