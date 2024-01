5 razões pelas quais deve transferir aplicações da Microsoft Store

O Windows é bastante flexível em termos de permitir a instalação de aplicações de várias fontes, mas isso não significa que tenha de deixar de utilizar a Microsoft Store. A instalação de aplicações da Microsoft Store tem várias vantagens. Trazemos hoje 5.

1. A Microsoft Store tem uma vasta gama de aplicações para diferentes fins

A loja da Microsoft já não é o local onde se encontram apenas aplicações UWP (Universal Windows Platform). Agora inclui muitas aplicações Win32 populares como o Canva, WinZip, Zoom, e muito mais. Isto deve-se ao facto de a Microsoft permitir agora que os programadores Win32 publiquem as suas aplicações na Microsoft Store.

Como resultado, o número de aplicações na loja é maior do que nunca, e esta evoluiu para um centro de aplicações que servem todos os tipos de objetivos.

2. As aplicações sincronizam-se em todos os seus dispositivos Windows

Uma das maiores vantagens de utilizar a Microsoft Store é a capacidade de sincronização com todos os seus dispositivos Windows, para que tenha sempre as suas aplicações favoritas à mão. Desta forma, é mais fácil aceder às suas aplicações em qualquer dispositivo Windows que deseje e continuar de onde parou.

Há um pouco de configuração envolvida antes de poder fazer isto. Terá de utilizar a mesma conta Microsoft para iniciar sessão em todos os seus dispositivos Windows. Além disso, terá de ativar a opção para sincronizar as definições do Windows a partir das Definições.

Também é necessário ter em atenção o número de dispositivos em que a aplicação pode ser instalada. Por exemplo, a aplicação Netflix pode ser instalada em até 10 PCs utilizando a mesma conta Microsoft.

3. Todas as aplicações são verificadas pela Microsoft

A Microsoft examina minuciosamente todas as aplicações publicadas pelos programadores. Isto significa que corre um risco menor de ser infetado com malware depois de instalar aplicações da Microsoft Store. A Microsoft também exige um determinado padrão aos programadores para a publicação de aplicações na loja, o que significa que também obterá qualidade.

Quando descarrega programas de fontes desconhecidas de terceiros, as probabilidades de essa aplicação conter malware são maiores. Por isso, é sempre melhor obtê-los de locais que sejam de confiança, ou seja, da Microsoft Store.

4. As aplicações da Microsoft Store obtêm atualizações automáticas

Quando obtém as suas aplicações através de ficheiros .exe de sites aleatórios, tem de atualizar essas aplicações individualmente. Isto pode levar tempo e energia, dependendo do número de aplicações que tem instaladas no seu PC. Uma das principais vantagens da utilização da Microsoft Store é o facto de obter atualizações para as aplicações num único local.

As atualizações das aplicações descarregadas da loja da Microsoft aparecerão sempre que os programadores as enviarem. Se estiver a utilizar o Windows 11, também pode optar por atualizar automaticamente sempre que uma estiver disponível.

5. A Microsoft Store inclui lojas de terceiros

A Microsoft Store também inclui lojas de terceiros como a Amazon Web Store, permitindo-lhe aceder a aplicações Android em PCs. Se é um gamer, existe também a Epic Games Store, onde pode encontrar jogos como Fortnite, Rocket League, Fall Guys e muito mais. E poderemos ver mais lojas de aplicações a chegar à Microsoft Store no futuro.

Requisitos para utilizar a Microsoft Store no Windows

Para utilizar a Microsoft Store no seu PC, tem de instalar uma versão original do Windows 10 ou 11 e ter uma conta Microsoft. Terá de iniciar sessão com a sua conta Microsoft no seu PC para obter aplicações da loja da Microsoft. Depois de conhecer todas as vantagens de utilizar as aplicações da Microsoft Store, qualquer pessoa gostaria de começar a instalar aplicações. Mas o problema é que não vai encontrar tudo o que precisa.

Se não encontrar a aplicação na loja, tente obtê-la no site oficial e não em sites aleatórios na Internet. Mas é preciso ter muito cuidado sempre que estiver a tentar transferir e instalar aplicações fora da Microsoft Store.

