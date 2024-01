A Xiaomi quer mudar o panorama dos smartphones e tem já alguns passos dados nesse sentido. A empresa chinesa criou uma proposta para abandonar o Android e assim controlar como e quando as novidades chegam. O HyperOS chega ao mercado global e agora foram descobertos os smartphones que vão receber já esta versão.

Ainda que todas as principais referências ao HyperOS estejam associadas aos smartphones, este sistema da Xiaomi deverá ser alargado a muitos outros dispositivos e até a outras plataformas. A ideia da marca é que seja a base de tudo, desde o seu carro até a um simples smartwatch.

Com os trabalhos a decorrer nesse sentido, a Xiaomi preparou-se primeiro para o seu mercado, com o lançamento das versões para os dispositivos ali presentes. Claro que alargará essa pegada e há já muito a ser feito para o alargamento para o mercado global.

A informação que chega diretamente dos servidores da Xiaomi, onde as versões dos seus sistemas estão presentes, mostra agora uma realidade interessante. Ainda que tenha já revelado os seus planos, a marca tem uma lista bem maior de smartphones prestes a receber o HyperOS.

A lista encontrada revela haver já 12 smartphones da Xiaomi a testarem o HyperOS na sua versão global. A lista comporta modelos recentes e que certamente depois vão ser alargados a muitas mais propostas.

Xiaomi 13T Pro: OS1.0.1.0.UMLMIXM

Xiaomi 12T: OS1.0.5.0.ULQMIXM

Xiaomi 13 Pro: OS1.0.1.0.UMBINXM, OS1.0.2.0.UMBEUXM

Xiaomi 12 Lite: OS1.0.1.0.ULIMIXM

Redmi Note 12 5G: OS1.0.2.0.UMQEUXM

POCO X5 5G: OS1.0.1.0.UMPMIXM

POCO X5 Pro 5G: OS1.0.1.0.UMSMIXM

Xiaomi Pad 6: OS1.0.1.0.UMZEUXM

A marca já tinha revelado oficialmente que iria abraçar o mercado global no início de 2024, com uma lista reduzida de smartphones. Esta nova informação confirma a anterior, mas alarga a novos modelos a utilização do HyperOS. Apesar de tudo, este sistema deverá chegar em dias e assim mostrar como a marca pode criar a sua versão e assim elevar ainda mais o Android 14.