Ontem foi um dia importante para a Xiaomi e para toda a indústria automóvel. A marca chinesa, conhecida por criar smartphones, revelou ao mundo a sua proposta, com que quer lutar contra a Tesla e a Porsche. Algo que não foi revelado é o custo de desenvolver este projeto. Esse valor existe e foi também conhecido, ficando assim público quanto custou desenvolver o novo Xiaomi SU7.

Agora que se conhece muito melhor o novo carro elétricos da Xiaomi, o SU 7, a marca resolveu revelar um pouco mais sobre este projeto. Quis apresentar ao mundo toda a tecnologia que está presente e que em 2024 poderá estar ao alcance dos consumidores na China.

Além de toda esta informação relevante, a marca revelou ainda quanto teve de ser investido para desenvolver este projeto. Para além do valor monetário, foi ainda revelado o volume das equipas que participaram na criação deste carro elétrico que promete revolucionar o mercado.

Foi o próprio Lei Jun, fundador do grupo Xiaomi que revelou todos os dados numa entrevista recente que deu. Ali falou dos desafios que é criar um carro, ainda mais quando é uma empresa sem qualquer experiência no ramo. A grande vantagem, segundo o CEO da empresa, os carros elétricos de hoje são "essencialmente uma integração da indústria automobilística e da indústria da eletrónica de consumo".

No que toca a números, foi revelado que a Xiaomi terá alocado para o projeto de criação do SU7 um total de mais de 3.400 engenheiros. Estes tiveram de percorrer todas as etapas que as marcas automóveis têm já automatizadas e onde alocam 300 a 400 pessoas.

No que toca a investimentos monetários, estes são ainda de uma bem escala maior. Do que foi revelado por Lei Jun, a Xiaomi gastou em investigação e desenvolvimento um valor superior a 10 mil milhões de yuans, ou seja, aproximadamente mais de 1,5 mil milhões de euros, certa de 10 vezes mais do que as marcas tradicionais gastam.

Para a Xiaomi e par os seus líderes, o SU7 representa o culminar do desenvolvimento na marca e a entrada num mercado que está a atrair cada vez mais a atenção dos consumidores. Ficou a dúvida se a Xiaomi conseguirá conquistar os consumidores como já o faz nos smartphones e se estes carros elétricos vão ser um sucesso de vendas e bater marcas como a Tesla ou a Porsche.