O WhatsApp está a mudar a forma como os utilizadores podem criar e gerir as suas contas. Quer alargar a utilização do clássico número de telefone para dar também a possibilidade de usar um nome de utilizador. Este cenário sabe-se que está a ser preparado para as versões móveis, mas agora foi também visto no WhatsApp Web e assim garantir a este ser ainda mais privado e seguro.

Mais uma novidade dedicada ao WhatsApp Web

A Meta está apostada em criar no WhatsApp todas as condições para oferecer aos utilizadores mais segurança. Querem impedir que surjam abusos ou que a informação e conversas sejam roubadas e usadas por terceiros em contextos. Para isso temos já as conversas temporárias e outras propostas que são muito usadas.

Outra (potencial) novidade é a chegada dos nomes de utilizadores associados às contas. Este permitirá partilha contactos de forma mais segura e mais privada, sem que seja fornecido um dado sensível como o número de telefone do utilizador, algo que o WhatsApp tem procurado esconder a todo o custo.

Todos vão poder escolher um nome de utilizador

Se até agora existia apenas em testes nas versões móveis do WhatsApp, os programadores da Meta têm agora uma novidade para o WhatsApp Web. Esta novidade está já presente na versão acessível para quem usa o browser para conversar, ainda que ainda esteja limitada aos utilizadores da versão de testes.

Para além de dar a possibilidade de definir este nome de utilizador, há outra prova de que esta novidade veio para ficar. O WhatsApp já tem presente este campo em outras áreas a que os utilizadores vão recorrer de forma periódica. Falamos da pesquisa, onde na versão de testes existe já a possibilidade de procurar por nome de utilizador.

Meta quer tornar a sua proposta mais privada e segura

Também nesta pesquisa será possível usar o nome de utilizador para fazer a procura por outros utilizadores do WhatsApp. Isso será uma forma de também melhorar a experiência, eliminando a necessidade de números de telefone, fornecendo um método conveniente e preocupado com a privacidade para que todos se descubram e liguem com outras pessoas no ecossistema WhatsApp.

Sendo ainda algo que é desenvolvido e avaliado, não existe uma data para a sua chegada aos utilizadores. Deverá ser terminado nos próximos tempos e assim ser depois alargado a todos os utilizadores, transversalmente. Não será apenas para o WhatsApp Web, mas também para as versões móveis deste serviço de mensagens da Meta.