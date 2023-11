Reino Unido junta-se a 11 gigantes tecnológicas para combater a fraude online

De braço dado com 11 gigantes tecnológicas, o Reino Unido vai assinar um Online Fraud Charter, numa iniciativa "pioneira", que visa combater fraudes e anúncios falsos.

O secretário de estado para Assuntos Internos do Reino Unido, James Cleverly, receberá representantes de várias gigantes tecnológicas, com o objetivo de assinar o compromisso de combater a fraude na Internet.

O Online Fraud Charter juntará a Amazon, eBay, Google, Instagram, LinkedIn, Match Group, Microsoft, Facebook, TikTok, Snapchat e o YouTube.

Com este acordo entre empresas, o Reino Unido procura combater fraudes e anúncios falsos, numa iniciativa "pioneira no mundo", que deverá ver medidas aplicáveis no prazo de seis meses.

Estas medidas deverão, por sua vez, assegurar uma proteção mais competente dos utilizadores, incluindo a verificação de novos anunciantes e a remoção imediata de conteúdos fraudulentos.

Além disso, terão de assegurar maiores níveis de verificação em mercados peer-to-peer e em utilizadores que estejam em plataformas de namoro online.

O Online Fraud Charter é um grande passo em frente nos nossos esforços para proteger o público de criminosos sofisticados, adaptáveis e altamente organizados. Um acordo deste tipo nunca foi feito a esta escala antes, e estou excecionalmente satisfeito por ver empresas de tecnologia a trabalhar connosco para virar a maré contra os defraudadores. O nosso trabalho não termina aqui; continuarei a garantir que colaboramos com o Governo, com as autoridades policiais e com o setor privado, para garantir que todos no Reino Unido estejam melhor protegidos contra a fraude.

Disse James Cleverly.

As etapas do Online Fraud Charter serão detalhadas num plano de ação a ser publicado pela Online Advertising Taskforce.