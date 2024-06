Truques do Gmail que todos deviam conhecer

Segundo as estatísticas oficiais, o Gmail é utilizado por mais de 1,8 mil milhões de pessoas em todo o mundo, representando cerca de 30% do mercado mundial. Apesar da popularidade do serviço, contudo, existem alguns truques e funcionalidades do Gmail que praticamente ninguém conhece. Olhemos para alguns dos mais úteis.

Enviar e-mails em massa

O Gmail é um serviço ideal para enviar e-mails individuais, mas será que é igualmente eficaz para o envio de e-mails em massa? Felizmente, é muito fácil aprender a enviar e-mail em massa através do Gmail, sendo para tal apenas necessário instalar um add-on (presente no próprio Gmail) ou uma aplicação externa.

Enviar e-mails em massa é extremamente útil para, por exemplo, fazer campanhas promocionais de e-mail (como newsletters). Contudo, é importante ser cuidadoso: se enviar demasiadas mensagens por dia, estas podem acabar por ser identificadas como spam pelo Gmail.

Utilizar organizadores de conteúdo

Tem demasiados e-mails na sua caixa de entrada? Não consegue lidar com todas as mensagens por abrir? Nesse caso, é sempre recomendável utilizar os marcadores próprios do Gmail, que lhe permitem classificar mensagens com apenas um clique e manter as suas mensagens arrumadas.

A Google reconhece a importância da organização do Gmail, e até criou mecanismos que fazem com que arrumar a caixa de entrada seja mais simples do que nunca.

Agendar o envio de mensagens

No nosso mundo moderno, é importante que as coisas aconteçam no momento certo. Imagine que quer enviar um e-mail às 22 horas, mas que não tem disponibilidade para ligar o computador ou telemóvel nessa hora. A resposta? Agendar o envio do e-mail para nunca perder o timing certo!

Fazê-lo não podia ser mais simples: basta carregar na setinha junto ao ícone "Enviar" (junto ao fundo de cada mensagem) e selecionar a opção de agendamento de mensagem.

Mais tempo para cancelar e-mails

Enviou um e-mail a alguém que não devia e não conseguiu cancelá-lo a tempo? É natural, já que o Gmail só permite cancelar uma mensagem cinco segundos após o envio da mesma. Para ter mais tempo (até 30 segundos), é preciso abrir as definições do Gmail e fazer algumas mudanças.

Nas "Configurações," procure pela opção "Cancelar Envio" e aumente o número de segundos disponíveis para cancelamento. As opções disponíveis são 10, 20, e 30 segundos.

Atalhos de teclado

Atalhos de teclado existem em todo o tipo de programas e sistemas informáticos, desde videojogos até à execução de tarefas no Windows. O Gmail não é exceção, e os utilizadores mais experientes do serviço da Google podem sempre definir os seus próprios atalhos de teclado para poupar tempo e, acima de tudo, potenciais dores de cabeça. Para tal, basta consultar a lista de "Atalhos de teclado ativados" no menu de configurações.

Atalhos de teclado regularmente utilizados no Gmail incluem "G+I" (ir para a caixa de entrada), "G+T" (ir para as mensagens enviadas), ou "!" (denunciar automaticamente como spam). Os atalhos de teclado permitem aceder a funcionalidades Gmail instantemente, muitas vezes sem sequer ser preciso utilizar o rato.

Tem outras dicas interessantes? Partilhe-as nos comentários!