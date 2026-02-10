Dia da Internet Mais Segura: ajude os adolescentes a usar a IA em segurança

A Inteligência Artificial (IA) já não é apenas entretenimento, ocupando um lugar cada vez mais importante na aprendizagem. Neste Dia da Internet Mais Segura, a Google destacou cinco formas de usar a tecnologia para aprender, de forma segura e eficaz.

Pela primeira vez, segundo a Google, as pessoas referem que a sua principal motivação para utilizar a IA não é o entretenimento, mas a aprendizagem.

Os adolescentes, em particular, estão entusiasmados com a tecnologia e com as ferramentas digitais para apoiar a sua aprendizagem e criatividade.

Contudo, não querem seguir este caminho sozinhos, desejando orientação, equilíbrio e apoio.

Aprender com a IA em segurança

Neste Dia da Internet Mais Segura, a Google destacou cinco formas de usar a tecnologia para aprender, de forma segura e eficaz.

#1 - Apoiar a aprendizagem com limites online/offline mais inteligentes

Saber quando se deve afastar pode ser tão importante como saber quando se deve envolver. Assim sendo, proteções como a Pesquisa Segura estão ativadas por defeito para crianças, e o Family Link pode ajudar a estabelecer limites mais inteligentes, incluindo os seguintes:

Gestão do tempo de ecrã;

Aprovações de aplicações;

Filtros de conteúdo;

Definições de privacidade.

A funcionalidade Horário escolar promove uma aprendizagem sem distrações, limitando a funcionalidade do dispositivo durante o horário escolar e dos trabalhos de casa.

#2 - Promover o pensamento crítico na era da IA

Utilizando a aprendizagem guiada no Gemini, os alunos são orientados para abordar problemas complexos passo a passo, incentivando o pensamento crítico em vez de atalhos e respostas fáceis.

Segundo dados citados pela Google, quase três quartos das pessoas utilizam a IA na educação, atualmente, e a maioria dos professores acredita que a IA vai melhorar o desempenho dos alunos.

#3 - Ajudar os adolescentes a identificar conteúdo de IA

Com a crescente popularidade de ferramentas sofisticadas de IA, compreender a origem e o contexto dos meios com os quais interagimos torna-se ainda mais importante.

As práticas recomendadas ajudam os alunos a avaliar criticamente a informação online.

Por exemplo, o método "SIFT" no programa de formação Super Searchers promove as seguintes etapas:

Parar; Investigar a fonte; Encontrar a melhor cobertura; Rastrear afirmações ao contexto original.

Além disso, a funcionalidade "Acerca desta imagem" na Pesquisa, fornece um contexto útil sobre as imagens encontradas online, e as marcas de água SynthID identificam quando uma imagem, áudio, ou vídeo foram criados com a IA da Google.

#4 - Envolver os pais e os tutores

Os pais podem manter-se envolvidos, compreendendo as plataformas que os seus filhos utilizam e trabalhando em conjunto para estabelecer diretrizes familiares, seja para aprendizagem, socialização ou outras atividades.

As contas supervisionadas do YouTube para adolescentes são concebidas para respeitar a crescente autonomia dos jovens e garantir que os pais estejam a par de tudo, fornecendo informações partilhadas sobre a atividade do canal dos adolescentes, incluindo o número de carregamentos de vídeos, subscrições e comentários.

Este ano, a Google introduziu, também, um conjunto de princípios de qualidade, que vão facilitar a procura de conteúdos de alta qualidade, enriquecedores e adequados para a idade dos adolescentes no YouTube.

#5 - Melhorar a cidadania digital

Sendo o cyberbullying uma preocupação crescente, é mais importante do que nunca ensinar os fundamentos da cidadania digital e da segurança online.

Por isso, o programa Be Internet Awesome disponibiliza recursos para educadores e famílias capacitarem os jovens para serem inteligentes, atentos, fortes, gentis e corajosos na Internet.

Google ajuda os pais a assegurarem a segurança online dos adolescentes

Em Portugal, em parceria com MiudosSegurosNa.Net (projeto Agarrados à Net), a Google lançou o programa Conheça o NOA (Meet LEO).

Esta iniciativa visa capacitar pais e educadores na gestão da segurança digital de crianças e jovens através de ferramentas como Family Link, SafeSearch e o guia Be Internet Awesome.

O programa vai alcançar 300 formadores diretamente, com um impacto em cascata projetado para mais de 9000 pais e educadores em todo o país ao longo do ano.

Com as devidas precauções, o acesso à Internet pode abrir novos caminhos de aprendizagem, criatividade e oportunidades para os jovens.

Para aceder a ferramentas e recursos práticos que ajudam as famílias a explorar, aprender e a manterem-se protegidas num cenário online em constante evolução, a Google disponibiliza um Guia familiar de segurança online em 2026.